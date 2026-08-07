Wózek Classic II
Wózek do czyszczenia z przyjazną dla użytkownika prasą do mopów i dwoma wiadrami 15l oraz dwoma wiaderkami o pojemności 4 litrów.
Wózek do czyszczenia z przyjazną dla użytkownika prasą do mopów i dwoma wiadrami 15l oraz dwoma wiaderkami o pojemności 4 litrów.
Cechy i zalety
Wysoka jakość
- Wysokiej jakości materiały i bardzo wytrzymała, lekka konstrukcja.
Najlepsza ergonomia
- Skuteczny i nienadwyrężający pleców mechanizm wyciskania.
Łatwe manewrowanie
- Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Materiał
|Stal pokryta tworzywem sztucznym / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1070 x 660 x 1120