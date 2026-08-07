Wózek Classic II

Wózek do czyszczenia z przyjazną dla użytkownika prasą do mopów i dwoma wiadrami 15l oraz dwoma wiaderkami o pojemności 4 litrów.

Wózek do czyszczenia z przyjazną dla użytkownika prasą do mopów i dwoma wiadrami 15l oraz dwoma wiaderkami o pojemności 4 litrów.

Cechy i zalety
Wysoka jakość
  • Wysokiej jakości materiały i bardzo wytrzymała, lekka konstrukcja.
Najlepsza ergonomia
  • Skuteczny i nienadwyrężający pleców mechanizm wyciskania.
Łatwe manewrowanie
  • Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Materiał Stal pokryta tworzywem sztucznym / PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 14,1
Waga z opakowaniem (kg) 16,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1070 x 660 x 1120
Wymiary, opakowanie (mm) 1070 x 660 x 1120
Akcesoria