Wózek Classic IV
Zapewniający elastyczność wykorzystania: wózek czyszczący z przestronną przestrzenią magazynową i czterema wiadrami o pojemności 4 litrów i podwójne wiadro 15 litrów z prasą do mopów. Wszystkie wiadra są oznaczone zgodnie z kodem kolorów.
Zapewniający elastyczność wykorzystania: wózek czyszczący z przestronną przestrzenią magazynową i czterema wiadrami o pojemności 4 litrów i podwójne wiadro 15 litrów z prasą do mopów. Wszystkie wiadra są oznaczone zgodnie z kodem kolorów.
Cechy i zalety
Wysoka jakość
- Wysokiej jakości materiały i bardzo solidna konstrukcja.
Najlepsza ergonomia
- Skuteczny i nienadwyrężający pleców mechanizm wyciskania.
Łatwe manewrowanie
- Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Materiał
|Stal pokryta tworzywem sztucznym / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|20,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|23
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1385 x 650 x 1070