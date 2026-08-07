Wózek Classic IV

Zapewniający elastyczność wykorzystania: wózek czyszczący z przestronną przestrzenią magazynową i czterema wiadrami o pojemności 4 litrów i podwójne wiadro 15 litrów z prasą do mopów. Wszystkie wiadra są oznaczone zgodnie z kodem kolorów.

Zapewniający elastyczność wykorzystania: wózek czyszczący z przestronną przestrzenią magazynową i czterema wiadrami o pojemności 4 litrów i podwójne wiadro 15 litrów z prasą do mopów. Wszystkie wiadra są oznaczone zgodnie z kodem kolorów.

Cechy i zalety
Wysoka jakość
  • Wysokiej jakości materiały i bardzo solidna konstrukcja.
Najlepsza ergonomia
  • Skuteczny i nienadwyrężający pleców mechanizm wyciskania.
Łatwe manewrowanie
  • Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Materiał Stal pokryta tworzywem sztucznym / PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 20,2
Waga z opakowaniem (kg) 23
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1385 x 650 x 1070
Wymiary, opakowanie (mm) 1385 x 650 x 1070
Akcesoria