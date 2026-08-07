Wózek Classic V

Wózek z wiadrem do mycia, stelażem na worek, wiadrami 4 l i kołami ø 80 mm.

Uniwersalny wózek z profesjonalną prasą szczękową, schowkami i stelażem na worek do zbierania śmieci. Idealny do czyszczenia średnich i dużych powierzchni, gdzie konieczne jest płukanie mopa

Cechy i zalety
Wyjątkowa wytrzymałość
  • Długa żywotność produktu: prasa została zaprojektowana tak, aby zagwarantować długoletnią ekspolatację produktu. Bestseller TTS od ponad 20 lat
Prosta instalacja
  • Modułowość: elementy i akcesoria pozwalają na dostosowanie wózka systemowego do wszystkich wymagań, są łatwe w wymianie i naprawie w dowolnym momencie
Wysoka kompatybilność
  • Kompatybilny z popularnymi systemami zakładek i kieszeni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 10,6
Waga z opakowaniem (kg) 12
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 990 x 540 x 1140
Wymiary, opakowanie (mm) 990 x 540 x 1140
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
Akcesoria