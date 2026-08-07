Wózek Classic V
Wózek z wiadrem do mycia, stelażem na worek, wiadrami 4 l i kołami ø 80 mm.
Uniwersalny wózek z profesjonalną prasą szczękową, schowkami i stelażem na worek do zbierania śmieci. Idealny do czyszczenia średnich i dużych powierzchni, gdzie konieczne jest płukanie mopa
Cechy i zalety
Wyjątkowa wytrzymałość
- Długa żywotność produktu: prasa została zaprojektowana tak, aby zagwarantować długoletnią ekspolatację produktu. Bestseller TTS od ponad 20 lat
Prosta instalacja
- Modułowość: elementy i akcesoria pozwalają na dostosowanie wózka systemowego do wszystkich wymagań, są łatwe w wymianie i naprawie w dowolnym momencie
Wysoka kompatybilność
- Kompatybilny z popularnymi systemami zakładek i kieszeni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|10,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|12
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|990 x 540 x 1140
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzka – czyszczenie na sucho