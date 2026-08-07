FM Expert 100/ M
Duży wózek do sprzątania FM Expert 100/M posiada przestrzeń na suchy lub mokry sprzęt do sprzątania oraz 12-litrowy wiadro do sprzątania ręcznego.
Wózek FM Expert 100/M charakteryzuje się otwartą konstrukcją i dużymi gabarytami. Może być stosowany do czyszczenia na mokro i na sucho, zarówno ręcznie przy użyciu metody wstępnego przygotowania, jak i mechanicznie za pomocą odpowiednich urządzeń. Wózek ma wystarczająco dużo miejsca do wygodnego i łatwego transportu urządzenia BR 30/1 Bp lub T 9/1 Bp. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb. Pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia mogą być przechowywane w czterech poręcznych 6-litrowych wiadrach i rozdzielone według obszaru użytkowania. Wysuwana szuflada o pojemności 16 litrów (którą można ustawić wedle uznania) jest odpowiednia do przenoszenia dodatkowego sprzętu. Dzięki złączom FlexiLink można skutecznie zintegrować systemy mopów, chwytaki i użyteczne narzędzia. W razie potrzeby można je przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate. Hak może być używany do zawieszania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv.
Cechy i zalety
Moduł do utylizacji z regulacją wysokości pod kątem 30° dla łatwego opróżniania
Elastyczna integracja urządzeń (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) skraca czas czyszczenia o 15%
Wysuwana szuflada 16 l ma regulowaną wysokość i jest dostępna z obu stron
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|25
|Waga z opakowaniem (kg)
|52,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1200 x 800 x 780
Wideo
Akcesoria
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