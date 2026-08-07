FM Expert 100/ M

Duży wózek do sprzątania FM Expert 100/M posiada przestrzeń na suchy lub mokry sprzęt do sprzątania oraz 12-litrowy wiadro do sprzątania ręcznego.

Wózek FM Expert 100/M charakteryzuje się otwartą konstrukcją i dużymi gabarytami. Może być stosowany do czyszczenia na mokro i na sucho, zarówno ręcznie przy użyciu metody wstępnego przygotowania, jak i mechanicznie za pomocą odpowiednich urządzeń. Wózek ma wystarczająco dużo miejsca do wygodnego i łatwego transportu urządzenia BR 30/1 Bp lub T 9/1 Bp. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb. Pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia mogą być przechowywane w czterech poręcznych 6-litrowych wiadrach i rozdzielone według obszaru użytkowania. Wysuwana szuflada o pojemności 16 litrów (którą można ustawić wedle uznania) jest odpowiednia do przenoszenia dodatkowego sprzętu. Dzięki złączom FlexiLink można skutecznie zintegrować systemy mopów, chwytaki i użyteczne narzędzia. W razie potrzeby można je przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate. Hak może być używany do zawieszania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv.

Cechy i zalety
Moduł do utylizacji z regulacją wysokości pod kątem 30° dla łatwego opróżniania
Elastyczna integracja urządzeń (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) skraca czas czyszczenia o 15%
Wysuwana szuflada 16 l ma regulowaną wysokość i jest dostępna z obu stron
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Kolor antracyt
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 25
Waga z opakowaniem (kg) 52,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1780 x 563 x 1020
Wymiary, opakowanie (mm) 1200 x 800 x 780

Wideo

Akcesoria
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