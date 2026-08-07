Wózek FM Expert 100/M charakteryzuje się otwartą konstrukcją i dużymi gabarytami. Może być stosowany do czyszczenia na mokro i na sucho, zarówno ręcznie przy użyciu metody wstępnego przygotowania, jak i mechanicznie za pomocą odpowiednich urządzeń. Wózek ma wystarczająco dużo miejsca do wygodnego i łatwego transportu urządzenia BR 30/1 Bp lub T 9/1 Bp. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb. Pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia mogą być przechowywane w czterech poręcznych 6-litrowych wiadrach i rozdzielone według obszaru użytkowania. Wysuwana szuflada o pojemności 16 litrów (którą można ustawić wedle uznania) jest odpowiednia do przenoszenia dodatkowego sprzętu. Dzięki złączom FlexiLink można skutecznie zintegrować systemy mopów, chwytaki i użyteczne narzędzia. W razie potrzeby można je przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate. Hak może być używany do zawieszania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv.