FM Expert 100/W to duży, otwarty wózek do sprzątania, zapewniający wydajną pracę podczas intensywnych zadań. Zawiera regulowany system dwóch wiader z uniwersalną prasą. Po usunięciu wiader i prasy, na wózku można przewozić urządzenie. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb- pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia mogą być przechowywane w czterech 6-litrowych wiadrach i rozdzielone według obszaru użytkowania. Wysuwana szuflada o pojemności 16 litrów, którą można ustawić zgodnie z wymaganiami, zapewnia również dużo miejsca do przechowywania dodatkowego sprzętu. Dostarczane złącza Toolflex umożliwiają kompaktową integrację systemów mopów, chwytaków i innego sprzętu. Hak umożliwia przymocowanie znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. W razie potrzeby złącza Toolflex i haki można przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate.