FM Expert 100/ W
Duży wózek do sprzątania FM Expert 100/W z systemem dwóch wiader. Najlepsze rozwiązanie do obszernych i wymagających zadań czyszczenia.
FM Expert 100/W to duży, otwarty wózek do sprzątania, zapewniający wydajną pracę podczas intensywnych zadań. Zawiera regulowany system dwóch wiader z uniwersalną prasą. Po usunięciu wiader i prasy, na wózku można przewozić urządzenie. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb- pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia mogą być przechowywane w czterech 6-litrowych wiadrach i rozdzielone według obszaru użytkowania. Wysuwana szuflada o pojemności 16 litrów, którą można ustawić zgodnie z wymaganiami, zapewnia również dużo miejsca do przechowywania dodatkowego sprzętu. Dostarczane złącza Toolflex umożliwiają kompaktową integrację systemów mopów, chwytaków i innego sprzętu. Hak umożliwia przymocowanie znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. W razie potrzeby złącza Toolflex i haki można przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate.
Cechy i zalety
Moduł do utylizacji z regulacją wysokości pod kątem 30° dla łatwego opróżniania
Wysuwana szuflada 16 l ma regulowaną wysokość i jest dostępna z obu stron
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|28,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|32,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1100 x 600 x 750
Wideo
Akcesoria
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