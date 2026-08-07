FM Expert 50/ P

Średniej wielkości wózek do sprzątania FM Expert 50/P z systemem czyszczenia do kondycjonowania wstępnego. Zawieszane wiadra i tace można łatwo zdjąć w celu zaoszczędzenia miejsca.

Jako kompaktowy, otwarty wózek do sprzątania, FM Expert 50/P szczególnie dobrze nadaje się do stosowania z metodą kondycjonowania wstępnego. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb i pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia można wygodnie przechowywać w czterech 6-litrowych wiadrach i rozdzielać według obszaru. Dodatkowy sprzęt można przechowywać w wysuwanej szufladzie o pojemności 16 litrów, którą można ustawić zgodnie z wymaganiami. Zmniejsza to liczbę dodatkowych przejazdów tam i z powrotem w trakcie sprzątania. Dzięki złączom FlexiLink można przenosić również systemy mopów, chwytaki i inne użyteczne narzędzia. FlexoLink XL nadaje się do przymocowania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. Zarówno złącza Toolflex, jak i hak można przymocować na zewnątrz wózka FlexoMate. Zawieszone wiadro i tace można łatwo zdjąć, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania wózka.

Cechy i zalety
Moduł do utylizacji z regulacją wysokości pod kątem 30° dla łatwego opróżniania
Wysuwana szuflada 16 l ma regulowaną wysokość i jest dostępna z obu stron
Kompaktowe wymiary sprawiają, że wózek jest bardzo zwrotny oraz łatwy do przechowywania
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Kolor antracyt
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 23,5
Waga z opakowaniem (kg) 26,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1210 x 663 x 1200
Wymiary, opakowanie (mm) 910 x 580 x 440

Wideo

Akcesoria
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