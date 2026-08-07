Jako kompaktowy, otwarty wózek do sprzątania, FM Expert 50/P szczególnie dobrze nadaje się do stosowania z metodą kondycjonowania wstępnego. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb i pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia można wygodnie przechowywać w czterech 6-litrowych wiadrach i rozdzielać według obszaru. Dodatkowy sprzęt można przechowywać w wysuwanej szufladzie o pojemności 16 litrów, którą można ustawić zgodnie z wymaganiami. Zmniejsza to liczbę dodatkowych przejazdów tam i z powrotem w trakcie sprzątania. Dzięki złączom FlexiLink można przenosić również systemy mopów, chwytaki i inne użyteczne narzędzia. FlexoLink XL nadaje się do przymocowania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. Zarówno złącza Toolflex, jak i hak można przymocować na zewnątrz wózka FlexoMate. Zawieszone wiadro i tace można łatwo zdjąć, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania wózka.