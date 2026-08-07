FM Expert 50/ P
Średniej wielkości wózek do sprzątania FM Expert 50/P z systemem czyszczenia do kondycjonowania wstępnego. Zawieszane wiadra i tace można łatwo zdjąć w celu zaoszczędzenia miejsca.
Jako kompaktowy, otwarty wózek do sprzątania, FM Expert 50/P szczególnie dobrze nadaje się do stosowania z metodą kondycjonowania wstępnego. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb i pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia można wygodnie przechowywać w czterech 6-litrowych wiadrach i rozdzielać według obszaru. Dodatkowy sprzęt można przechowywać w wysuwanej szufladzie o pojemności 16 litrów, którą można ustawić zgodnie z wymaganiami. Zmniejsza to liczbę dodatkowych przejazdów tam i z powrotem w trakcie sprzątania. Dzięki złączom FlexiLink można przenosić również systemy mopów, chwytaki i inne użyteczne narzędzia. FlexoLink XL nadaje się do przymocowania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. Zarówno złącza Toolflex, jak i hak można przymocować na zewnątrz wózka FlexoMate. Zawieszone wiadro i tace można łatwo zdjąć, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania wózka.
Cechy i zalety
Moduł do utylizacji z regulacją wysokości pod kątem 30° dla łatwego opróżniania
Wysuwana szuflada 16 l ma regulowaną wysokość i jest dostępna z obu stron
Kompaktowe wymiary sprawiają, że wózek jest bardzo zwrotny oraz łatwy do przechowywania
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|23,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|26,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Wymiary, opakowanie (mm)
|910 x 580 x 440
Wideo
Akcesoria
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