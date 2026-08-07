Zamknięta konstrukcja i wydłużona płyta podstawy sprawiają, że wózek idealnie nadaje się do czyszczenia obszarów o wysokich wymaganiach higienicznych i do stosowania metody kondycjonowania wstępnego. Zintegrowany moduł utylizacji pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach i jest otwierany za pomocą pedału nożnego. Dodatkowy sprzęt można przechowywać w czterech 6-litrowych wiadrach, rozdzielając w zależności od obszaru użytkowania. Wózek ma również dwie dodatkowe szuflady o pojemności odpowiednio 16 i 32 litrów - ustawiane w zależności od potrzeb. Nadają się do wygodnego przenoszenia przyborów czyszczących. Urządzenia takie jak EB 30/1 Bp Li-Ion można łatwo przymocować do zewnętrznych boków wózka FlexoMate za pomocą dostarczonych złączy FlexoLink. Złącze FlexoLink XL może być używane do mocowania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. Drzwi i panele boczne można spersonalizować za pomocą naklejek. Dwa hamulce zabezpieczają wózek w miejscu, nawet na pochyłym podłożu. Kształt uchwytu FlexoGrip zmniejsza obciążenie ramion i barków podczas pchania. Drzwi otwierane na zasadzie "naciśnij, aby otworzyć" można dostosować do potrzeb użytkowników prawo- i leworęcznych.