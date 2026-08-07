FM ExpertPro 100/ P
Duży wózek do sprzątania FM ExpertPro 100/P z systemem czyszczenia wstępnego. Zamknięty obszar do usuwania odpadów, dużo miejsca na narzędzia czyszczące i przechowywanie.
Zamknięta konstrukcja i wydłużona płyta podstawy sprawiają, że wózek idealnie nadaje się do czyszczenia obszarów o wysokich wymaganiach higienicznych i do stosowania metody kondycjonowania wstępnego. Zintegrowany moduł utylizacji pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach i jest otwierany za pomocą pedału nożnego. Dodatkowy sprzęt można przechowywać w czterech 6-litrowych wiadrach, rozdzielając w zależności od obszaru użytkowania. Wózek ma również dwie dodatkowe szuflady o pojemności odpowiednio 16 i 32 litrów - ustawiane w zależności od potrzeb. Nadają się do wygodnego przenoszenia przyborów czyszczących. Urządzenia takie jak EB 30/1 Bp Li-Ion można łatwo przymocować do zewnętrznych boków wózka FlexoMate za pomocą dostarczonych złączy FlexoLink. Złącze FlexoLink XL może być używane do mocowania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. Drzwi i panele boczne można spersonalizować za pomocą naklejek. Dwa hamulce zabezpieczają wózek w miejscu, nawet na pochyłym podłożu. Kształt uchwytu FlexoGrip zmniejsza obciążenie ramion i barków podczas pchania. Drzwi otwierane na zasadzie "naciśnij, aby otworzyć" można dostosować do potrzeb użytkowników prawo- i leworęcznych.
Cechy i zalety
FlexoGrip: ergonomiczna regulacja wysokości, odciążająca ramiona i nadgarstki
Pedał nożny do szybkiego i łatwego otwierania pokrywy modułu do utylizacji
Zamknięty, idealny do czyszczenia w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych
Hamulce na dwóch kołach zabezpieczają wózek nawet na pochyłym terenie
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Duża płyta podstawy oferuje mnóstwo miejsca do przechowywania dużych przedmiotów
System push-to-open (popchnij, aby otworzyć) zapewnia intuicyjną i prostą obsługę drzwi
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|42
|Waga z opakowaniem (kg)
|48
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1100 x 600 x 780
Wyposażenie
- Obudowany wózek z drzwiczkami
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
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