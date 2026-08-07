FM ExpertPro 100/ W
Duży wózek czyszczący FM ExpertPro 100/W z systemem czyszczenia wstępnego i łatwo dostępnym pojemnikiem na odpady. Sprzęt bezpiecznie przechowywany w zamkniętej części środkowej.
Duży wózek do sprzątania FM ExpertPro 100/W z systemem dwóch wiader i uniwersalną prasą jest idealny do ekonomicznego sprzątania. Łatwo dostępny moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb - pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Dzięki czterem 6-litrowym wiadrom dodatkowe wyposażenie można przechowywać i sortować oddzielnie, zgodnie z oznaczonymi kolorami obszarami. Dodatkowa wysuwana szuflada o pojemności 16 litrów może być ustawiona zgodnie z wymaganiami i pozwala na wygodne przewożenie przyborów do czyszczenia. Dzięki złączom Toolflex można zintegrować systemy mopów, chwytaki i inne narzędzia. Hak umożliwia przymocowanie znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. W razie potrzeby złącza Toolflex i haki można przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate. Mocne hamulce na dwóch kołach umożliwiają parkowanie wózka nawet na pochyłym terenie. Drzwi i panele boczne można spersonalizować za pomocą naklejek, a drzwi otwierane metodą push-to-open (popchnij, aby otworzyć) można ustawić specjalnie dla użytkowników prawo- lub leworęcznych.
Cechy i zalety
Moduł do utylizacji z regulacją wysokości pod kątem 30° dla łatwego opróżniania
Zamknięty, idealny do czyszczenia w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych
Hamulce na dwóch kołach zabezpieczają wózek nawet na pochyłym terenie
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
System push-to-open (popchnij, aby otworzyć) zapewnia intuicyjną i prostą obsługę drzwi
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|35
|Waga z opakowaniem (kg)
|39,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1518 x 650 x 1021
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1100 x 595 x 740
Wyposażenie
- Obudowany wózek z drzwiczkami
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
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