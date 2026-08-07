Duży wózek do sprzątania FM ExpertPro 100/W z systemem dwóch wiader i uniwersalną prasą jest idealny do ekonomicznego sprzątania. Łatwo dostępny moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb - pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Dzięki czterem 6-litrowym wiadrom dodatkowe wyposażenie można przechowywać i sortować oddzielnie, zgodnie z oznaczonymi kolorami obszarami. Dodatkowa wysuwana szuflada o pojemności 16 litrów może być ustawiona zgodnie z wymaganiami i pozwala na wygodne przewożenie przyborów do czyszczenia. Dzięki złączom Toolflex można zintegrować systemy mopów, chwytaki i inne narzędzia. Hak umożliwia przymocowanie znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. W razie potrzeby złącza Toolflex i haki można przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate. Mocne hamulce na dwóch kołach umożliwiają parkowanie wózka nawet na pochyłym terenie. Drzwi i panele boczne można spersonalizować za pomocą naklejek, a drzwi otwierane metodą push-to-open (popchnij, aby otworzyć) można ustawić specjalnie dla użytkowników prawo- lub leworęcznych.