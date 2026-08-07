Wózek FM ExpertPro 100/W Tp ma zamkniętą konstrukcję i dużą płytę podstawy. Zapewnia to miejsce na ważne elementy ekonomicznego czyszczenia, takie jak wiadra z uniwersalną prasą (po 1 wiadrze na świeżą i brudną wodę). Bez wiadra płytę można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce. Zintegrowany moduł utylizacji pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Może być otwierany za pomocą pedału nożnego. Przybory do czyszczenia mogą być przechowywane w czterech 6-litrowych wiadrach i rozdzielone według obszaru użytkowania. Wysuwana szuflada o pojemności 16 litrów, którą można ustawić wedle uznania, oferuje jeszcze więcej miejsca do przechowywania. Dodatkowy sprzęt można skutecznie zintegrować za pomocą dostarczonych złączy FlexoLink, które można przymocować do zewnętrznych boków wózka FlexoMate. Złącze FlexoLink XL może być używane do mocowania znaku lub myjki do okien WVP 10 Adv. Mocne hamulce na dwóch kołach zapewniają, że wózek jest bezpieczny i stabilny, nawet na pochyłym terenie. Ergonomiczny, regulowany uchwyt FlexoGrip zmniejsza obciążenie ramion i barków. Drzwi otwierane na zasadzie "naciśnij, aby otworzyć" można dostosować do potrzeb użytkowników prawo- i leworęcznych.