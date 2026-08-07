FM ExpertPro 100/ W Tp
Największy wózek do sprzątania FM ExpertPro 100/W Tp. System dwóch pojemników na składanym panelu przedłużającym, wydajne zarządzanie odpadami i bezpieczne miejsce do przechowywania.
Wózek FM ExpertPro 100/W Tp ma zamkniętą konstrukcję i dużą płytę podstawy. Zapewnia to miejsce na ważne elementy ekonomicznego czyszczenia, takie jak wiadra z uniwersalną prasą (po 1 wiadrze na świeżą i brudną wodę). Bez wiadra płytę można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce. Zintegrowany moduł utylizacji pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Może być otwierany za pomocą pedału nożnego. Przybory do czyszczenia mogą być przechowywane w czterech 6-litrowych wiadrach i rozdzielone według obszaru użytkowania. Wysuwana szuflada o pojemności 16 litrów, którą można ustawić wedle uznania, oferuje jeszcze więcej miejsca do przechowywania. Dodatkowy sprzęt można skutecznie zintegrować za pomocą dostarczonych złączy FlexoLink, które można przymocować do zewnętrznych boków wózka FlexoMate. Złącze FlexoLink XL może być używane do mocowania znaku lub myjki do okien WVP 10 Adv. Mocne hamulce na dwóch kołach zapewniają, że wózek jest bezpieczny i stabilny, nawet na pochyłym terenie. Ergonomiczny, regulowany uchwyt FlexoGrip zmniejsza obciążenie ramion i barków. Drzwi otwierane na zasadzie "naciśnij, aby otworzyć" można dostosować do potrzeb użytkowników prawo- i leworęcznych.
Cechy i zalety
FlexoGrip: ergonomiczna regulacja wysokości, odciążająca ramiona i nadgarstki
Pedał nożny do szybkiego i łatwego otwierania pokrywy modułu do utylizacji
Zamknięty, idealny do czyszczenia w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych
Hamulce na dwóch kołach zabezpieczają wózek nawet na pochyłym terenie
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Duża płyta podstawy oferuje mnóstwo miejsca do przechowywania dużych przedmiotów
System push-to-open (popchnij, aby otworzyć) zapewnia intuicyjną i prostą obsługę drzwi
Płytę przedłużającą można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania lub transportu wózka
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|46
|Waga z opakowaniem (kg)
|51,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1100 x 600 x 780
Wyposażenie
- Obudowany wózek z drzwiczkami
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
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