Kompaktowy FM ExpertPro 50/P dzięki zamkniętej konstrukcji jest szczególnie odpowiedni do stosowania w obszarach o szczególnie wysokich wymaganiach higienicznych. Wyposażenie może być przechowywane w dwóch 6-litrowych wiadrach i rozdzielone według obszaru użytkowania. Wózek zawiera również wysuwaną szufladę o pojemności 16 litrów, którą można ustawić zgodnie z potrzebami . Pozwala również na wygodne przewożenie dodatkowych przyborów do czyszczenia. Dzięki złączom Toolflex można zintegrować systemy mopów, chwytaki itp. Zaczep może być używany do mocowania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. Zarówno złącza Toolflex, jak i hak można przymocować na zewnątrz wózka FlexoMate. Dwa koła mają zamontowane hamulce gwarantujące bezpieczną pozycję nawet na pochyłym podłożu. Uchwyty FlexoGrip z regulacją wysokości zmniejsza obciążenie ramion i barków podczas pchania wózka. Drzwi i panele boczne można spersonalizować za pomocą naklejek. Ponadto drzwi otwierane metodą push-to-open (popchnij, aby otworzyć) można ustawić specjalnie dla użytkowników prawo- lub leworęcznych.