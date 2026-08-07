FM ExpertPro 50/ P
Kompaktowy wózek do sprzątania FM ExpertPro 50/P odpowiedni do czyszczenia wstępnego. Posiada zamknięty obszar na wiadra i pojemniki na odpady, a także sprzęt i środki czyszczące.
Kompaktowy FM ExpertPro 50/P dzięki zamkniętej konstrukcji jest szczególnie odpowiedni do stosowania w obszarach o szczególnie wysokich wymaganiach higienicznych. Wyposażenie może być przechowywane w dwóch 6-litrowych wiadrach i rozdzielone według obszaru użytkowania. Wózek zawiera również wysuwaną szufladę o pojemności 16 litrów, którą można ustawić zgodnie z potrzebami . Pozwala również na wygodne przewożenie dodatkowych przyborów do czyszczenia. Dzięki złączom Toolflex można zintegrować systemy mopów, chwytaki itp. Zaczep może być używany do mocowania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. Zarówno złącza Toolflex, jak i hak można przymocować na zewnątrz wózka FlexoMate. Dwa koła mają zamontowane hamulce gwarantujące bezpieczną pozycję nawet na pochyłym podłożu. Uchwyty FlexoGrip z regulacją wysokości zmniejsza obciążenie ramion i barków podczas pchania wózka. Drzwi i panele boczne można spersonalizować za pomocą naklejek. Ponadto drzwi otwierane metodą push-to-open (popchnij, aby otworzyć) można ustawić specjalnie dla użytkowników prawo- lub leworęcznych.
Cechy i zalety
FlexoGrip: ergonomiczna regulacja wysokości, odciążająca ramiona i nadgarstki
Zamknięty, idealny do czyszczenia w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych
Hamulce na dwóch kołach zabezpieczają wózek nawet na pochyłym terenie
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Kompaktowe wymiary sprawiają, że wózek jest bardzo zwrotny oraz łatwy do przechowywania
System push-to-open (popchnij, aby otworzyć) zapewnia intuicyjną i prostą obsługę drzwi
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|28,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|35,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1120 x 580 x 500
Wyposażenie
- Obudowany wózek z drzwiczkami
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
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