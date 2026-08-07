FM ExpertPro 50/ S
Średniej wielkości wózek do sprzątania FM ExpertPro 50/S z łatwo dostępnym pojemnikiem na odpady. Zamknięta komora centralna do przechowywania sprzętu i środków czyszczących.
Średniej wielkości, zamknięty wózek do sprzątania FM ExpertPro 50/S imponuje kompaktowymi wymiarami. Moduł utylizacji jest łatwo dostępny z zewnątrz. Można go przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb i pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia można wygodnie przechowywać w dwóch 6-litrowych wiaderkach i rozdzielić je kolorami (jedno niebieskie wiaderko i jedno czerwone wiaderko są zapewnione w standardzie). Dwie wysuwane szuflady o pojemności 16 litrów, które można ustawić wedle uznania, są odpowiednie do wygodnego przenoszenia dodatkowego sprzętu. Dzięki złączom Toolflex można skutecznie zintegrować systemy mopów, chwytaki i inne narzędzia. W razie potrzeby można je przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate. Złącze FlexoLink XL może być używane do mocowania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. Hamulce na dwóch kołach zabezpieczają wózek nawet na pochyłym i nierównym podłożu. Ergonomiczny uchwyt FlexoGrip z regulacją wysokości zmniejsza obciążenie ramion i barków podczas pchania. Ponadto drzwi otwierane na zasadzie push-to-open (naciśnij, aby otworzyć) można dostosować do potrzeb użytkowników prawo- i leworęcznych.
Cechy i zalety
FlexoGrip: ergonomiczna regulacja wysokości, odciążająca ramiona i nadgarstki
Moduł do utylizacji z regulacją wysokości pod kątem 30° dla łatwego opróżniania
Zamknięty, idealny do czyszczenia w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych
Hamulce na dwóch kołach zabezpieczają wózek nawet na pochyłym terenie
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Kompaktowe wymiary sprawiają, że wózek jest bardzo zwrotny oraz łatwy do przechowywania
System push-to-open (popchnij, aby otworzyć) zapewnia intuicyjną i prostą obsługę drzwi
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|29
|Waga z opakowaniem (kg)
|56,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1200 x 800 x 860
Wyposażenie
- Obudowany wózek z drzwiczkami
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
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