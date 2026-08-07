Średniej wielkości, zamknięty wózek do sprzątania FM ExpertPro 50/S imponuje kompaktowymi wymiarami. Moduł utylizacji jest łatwo dostępny z zewnątrz. Można go przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb i pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia można wygodnie przechowywać w dwóch 6-litrowych wiaderkach i rozdzielić je kolorami (jedno niebieskie wiaderko i jedno czerwone wiaderko są zapewnione w standardzie). Dwie wysuwane szuflady o pojemności 16 litrów, które można ustawić wedle uznania, są odpowiednie do wygodnego przenoszenia dodatkowego sprzętu. Dzięki złączom Toolflex można skutecznie zintegrować systemy mopów, chwytaki i inne narzędzia. W razie potrzeby można je przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate. Złącze FlexoLink XL może być używane do mocowania znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. Hamulce na dwóch kołach zabezpieczają wózek nawet na pochyłym i nierównym podłożu. Ergonomiczny uchwyt FlexoGrip z regulacją wysokości zmniejsza obciążenie ramion i barków podczas pchania. Ponadto drzwi otwierane na zasadzie push-to-open (naciśnij, aby otworzyć) można dostosować do potrzeb użytkowników prawo- i leworęcznych.