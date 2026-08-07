FM Swift 50/ P
Kompaktowy wózek FM Swift 50/ P z systemem czyszczenia do kondycjonowania wstępnego i składanym modułem na odpady. Zapewnia oszczędność miejsca w ciasnych pomieszczeniach magazynowych.
Kompaktowy, otwarty wózek FM Swift 50/ P szczególnie nadaje się do stosowania wstępnie kondycjonowanych mopów w operacjach sprzątania ręcznego. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb, pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia można bezpiecznie przechowywać w dwóch 6-litrowych wiadrach i rozdzielać w zależności od obszaru (niebieski dla obszarów bezproblemowych i czerwony do czyszczenia obszarów o najwyższych wymaganiach higienicznych, takich jak łazienki i toalety). Dzięki złączom FlexiLink można zgrabnie zintegrować systemy mopów, chwytaki i inne narzędzia. Hak umożliwia przymocowanie znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. W razie potrzeby złącza Toolflex i haki można przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate.
Cechy i zalety
Moduł do utylizacji z regulacją wysokości pod kątem 30° dla łatwego opróżniania
Kompaktowe wymiary sprawiają, że wózek jest bardzo zwrotny oraz łatwy do przechowywania
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Wymiary, opakowanie (mm)
|796 x 584 x 371
Wideo
Akcesoria
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