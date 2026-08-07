Kompaktowy, otwarty wózek FM Swift 50/ P szczególnie nadaje się do stosowania wstępnie kondycjonowanych mopów w operacjach sprzątania ręcznego. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb, pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia można bezpiecznie przechowywać w dwóch 6-litrowych wiadrach i rozdzielać w zależności od obszaru (niebieski dla obszarów bezproblemowych i czerwony do czyszczenia obszarów o najwyższych wymaganiach higienicznych, takich jak łazienki i toalety). Dzięki złączom FlexiLink można zgrabnie zintegrować systemy mopów, chwytaki i inne narzędzia. Hak umożliwia przymocowanie znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. W razie potrzeby złącza Toolflex i haki można przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate.