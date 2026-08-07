FM Swift 50/ P

Kompaktowy wózek FM Swift 50/ P z systemem czyszczenia do kondycjonowania wstępnego i składanym modułem na odpady. Zapewnia oszczędność miejsca w ciasnych pomieszczeniach magazynowych.

Kompaktowy, otwarty wózek FM Swift 50/ P szczególnie nadaje się do stosowania wstępnie kondycjonowanych mopów w operacjach sprzątania ręcznego. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb, pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Przybory do czyszczenia można bezpiecznie przechowywać w dwóch 6-litrowych wiadrach i rozdzielać w zależności od obszaru (niebieski dla obszarów bezproblemowych i czerwony do czyszczenia obszarów o najwyższych wymaganiach higienicznych, takich jak łazienki i toalety). Dzięki złączom FlexiLink można zgrabnie zintegrować systemy mopów, chwytaki i inne narzędzia. Hak umożliwia przymocowanie znaku ostrzegawczego lub myjki do okien WVP 10 Adv. W razie potrzeby złącza Toolflex i haki można przymocować do zewnętrznych boków FlexoMate.

Cechy i zalety
Moduł do utylizacji z regulacją wysokości pod kątem 30° dla łatwego opróżniania
Kompaktowe wymiary sprawiają, że wózek jest bardzo zwrotny oraz łatwy do przechowywania
Złącza Toolflex po bokach do mocowania przyborów do czyszczenia
Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Kolor antracyt
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 14
Waga z opakowaniem (kg) 16,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1004 x 563 x 1198
Wymiary, opakowanie (mm) 796 x 584 x 371

Wideo

Akcesoria
Części zamienne

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