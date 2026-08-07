FM Swift 50/ W
Wózek do sprzątania FM Swift 50/W zawiera 2 wiadra × 15 litrów wykonane w 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu i 2 wiadra × 6 litrów wykonane w 80% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a także trzy uchwyty do przechowywania narzędzi ręcznych w zasięgu ręki.
Funkcjonalny i otwarty wózek do sprzątania FM Swift 50/W z 2 × 15-litrowymi wiadrami wykonanymi w 50% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu i 2 × 6-litrowymi wiadrami wykonanymi w 80% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu to prawdziwa oszczędność miejsca i idealne rozwiązanie do szczególnie małych przestrzeni magazynowych z ograniczoną ilością miejsca. Wyposażony w system dwóch wiader i uniwersalną prasę, pomaga w ręcznym czyszczeniu nawet w ograniczonych przestrzeniach. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb, a także składać w celu zaoszczędzenia miejsca i pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Dwa wiadra o pojemności 6 litrów umożliwiają bezpieczne przechowywanie przyborów czyszczących i rozdzielenie ich według obszarów: niebieskie dla obszarów bezproblemowych, a czerwone dla obszarów o najwyższych wymaganiach higienicznych, takich jak łazienki i toalety. Może także pomieścić od 2 do 4 detergentów zamiast 6-litrowego wiadra. Dzięki uchwytom narzędziowym FlexoLink S (2 ×) i FlexoLink XL (1 ×) wszystkie narzędzia są bezpiecznie zamocowane i gotowe do użycia w dowolnym momencie.
Cechy i zalety
Ergonomiczna konstrukcja
- Moduł do utylizacji z regulacją kąta w zakresie 30° dla łatwego opróżniania.
- Ergonomiczne wyżymanie dzięki wydajnej prasie do mopa.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Kompaktowe wymiary sprawiają, że wózek jest bardzo zwrotny i łatwy do przechowywania.
- Aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania, wystarczy złożyć moduł do utylizacji i wyjąć system wiader.
- Złącza Toolflex po zewnętrznych bokach do mocowania przyborów do czyszczenia.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja z 2 × 15-litrowymi wiadrami wykonanymi w 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu i 2 × 6-litrowymi wiadrami wykonanymi w 80% z plastiku pochodzącego z recyklingu.
- Brak zbędnych plastikowych wkładek.
- Modułowy system pozwala na łatwą wymianę poszczególnych elementów, umożliwiając dostosowanie sprzętu do wymagań.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Kolor
|antracyt
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|18
|Waga z opakowaniem (kg)
|19
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Wymiary, opakowanie (mm)
|796 x 584 x 403
Wideo
Zastosowania
- Wszechstronny do czyszczenia ręcznego, np. w toaletach lub pomieszczeniach ogólnodostępnych.
- Podłogi twarde
Akcesoria
Części zamienne
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