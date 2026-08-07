Funkcjonalny i otwarty wózek do sprzątania FM Swift 50/W z 2 × 15-litrowymi wiadrami wykonanymi w 50% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu i 2 × 6-litrowymi wiadrami wykonanymi w 80% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu to prawdziwa oszczędność miejsca i idealne rozwiązanie do szczególnie małych przestrzeni magazynowych z ograniczoną ilością miejsca. Wyposażony w system dwóch wiader i uniwersalną prasę, pomaga w ręcznym czyszczeniu nawet w ograniczonych przestrzeniach. Moduł do utylizacji można przesuwać w górę i w dół w zależności od potrzeb, a także składać w celu zaoszczędzenia miejsca i pasuje do worków na śmieci o różnych rozmiarach. Dwa wiadra o pojemności 6 litrów umożliwiają bezpieczne przechowywanie przyborów czyszczących i rozdzielenie ich według obszarów: niebieskie dla obszarów bezproblemowych, a czerwone dla obszarów o najwyższych wymaganiach higienicznych, takich jak łazienki i toalety. Może także pomieścić od 2 do 4 detergentów zamiast 6-litrowego wiadra. Dzięki uchwytom narzędziowym FlexoLink S (2 ×) i FlexoLink XL (1 ×) wszystkie narzędzia są bezpiecznie zamocowane i gotowe do użycia w dowolnym momencie.