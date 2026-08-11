Wózek Classic na pościel 200 l
Lakierowany składany wózek z kółkami ø 80 mm i odbojnikami, z torbą o pojemności 200 l z zamkiem błyskawicznym.
Wózek na pranie z uchwytem na worek do zbierania brudnej pościeli. Idealny do zbierania brudnej pościeli w każdym miejscu.
Cechy i zalety
Duża wytrzymałość.
- Odporny na wstrząsy: bardzo wytrzymała konstrukcja, która gwarantuje długi okres eksploatacji
Łatwość przechowywania
- Praktyczny: można go szybko złożyć, aby zaoszczędzić miejsce i ułatwić przechowywanie
Prosta konserwacja i pielęgnacja
- Łatwa pielęgnacja: gładkie powierzchnie i brak wgłębień ułatwiają czyszczenie i gwarantują wysoki poziom higieny
Specyfikacja
Dane techniczne
|Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (l)
|200
|Materiał
|Stal, chromowana
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|885 x 540 x 940
|Wymiary, opakowanie (mm)
|885 x 540 x 940