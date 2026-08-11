Wózek Classic na pościel 200 l

Lakierowany składany wózek z kółkami ø 80 mm i odbojnikami, z torbą o pojemności 200 l z zamkiem błyskawicznym.

Wózek na pranie z uchwytem na worek do zbierania brudnej pościeli. Idealny do zbierania brudnej pościeli w każdym miejscu.

Cechy i zalety
Duża wytrzymałość.
  • Odporny na wstrząsy: bardzo wytrzymała konstrukcja, która gwarantuje długi okres eksploatacji
Łatwość przechowywania
  • Praktyczny: można go szybko złożyć, aby zaoszczędzić miejsce i ułatwić przechowywanie
Prosta konserwacja i pielęgnacja
  • Łatwa pielęgnacja: gładkie powierzchnie i brak wgłębień ułatwiają czyszczenie i gwarantują wysoki poziom higieny
Specyfikacja

Dane techniczne

Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (l) 200
Materiał Stal, chromowana
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 7,8
Waga z opakowaniem (kg) 9,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 885 x 540 x 940
Wymiary, opakowanie (mm) 885 x 540 x 940