Wózek hotelowy Classic I

Wózek hotelowy z rozkładanym pojemnikiem na 120 litrów. Wózek jest przeznaczony dla 12 do 15 pokoi i składa się z trzech drewnianych półek i pięciu kółek 125 mm.

Wózek hotelowy z rozkładanym pojemnikiem na 120 litrów. Wózek jest przeznaczony dla 12 do 15 pokoi i składa się z trzech drewnianych półek i pięciu kółek 125 mm.

Cechy i zalety
Wózek hotelowy Classic I: Najlepsza ergonomia
Najlepsza ergonomia
Bardzo łatwa obsługa w nienadwyrężającej pleców i wyprostowanej pozycji Wygodny dostęp do zbiornika na zanieczyszczenia i akcesoriów.
Wózek hotelowy Classic I: Wysoka jakość
Wysoka jakość
Wysokiej jakości, nierdzewne materiały oraz bardzo solidna konstrukcja.
Wózek hotelowy Classic I: Higieniczne czyszczenie wózka
Higieniczne czyszczenie wózka
W razie potrzeby, gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie wózka.
Łatwe manewrowanie
  • Pięć obrotowych kół umożliwia łatwe manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.
Bardzo bogate wyposażenie
  • Zestaw zawiera duży 120-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia i trzy drewniane półki.
Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD / CLASSIC
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (l) 120
Materiał Malowana stal / PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 34
Waga z opakowaniem (kg) 36,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 530 x 1280
Wymiary, opakowanie (mm) 1170 x 530 x 1280
Akcesoria