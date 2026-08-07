Wózek hotelowy Classic III

Składany, 120-litrowy pojemnik jako podstawowye wyposażenie wózka hotelowego przeznaczonay dla 10 do 12 pokoi. Posiada również trzy drewniane półki i pięć kół 125 mm.

Składany, 120-litrowy pojemnik jako podstawowye wyposażenie wózka hotelowego przeznaczonay dla 10 do 12 pokoi. Posiada również trzy drewniane półki i pięć kół 125 mm.

Cechy i zalety
Wózek hotelowy Classic III: Najlepsza ergonomia
Najlepsza ergonomia
Bardzo łatwa obsługa w nienadwyrężającej pleców i wyprostowanej pozycji Wygodny dostęp do zbiornika na zanieczyszczenia i akcesoriów.
Wózek hotelowy Classic III: Wysoka jakość
Wysoka jakość
Wysokiej jakości, nierdzewne materiały oraz bardzo solidna konstrukcja.
Wózek hotelowy Classic III: Higieniczne czyszczenie wózka
Higieniczne czyszczenie wózka
W razie potrzeby, gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie wózka.
Łatwe manewrowanie
  • Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Bardzo bogate wyposażenie
  • Zestaw zawiera duży 120-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia i trzy drewniane półki.
Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD / CLASSIC
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (l) 120
Materiał Malowana stal / PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 28,9
Waga z opakowaniem (kg) 31,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1070 x 530 x 1280
Wymiary, opakowanie (mm) 1070 x 530 x 1280
Akcesoria