Wózek hotelowy Classic III
Składany, 120-litrowy pojemnik jako podstawowye wyposażenie wózka hotelowego przeznaczonay dla 10 do 12 pokoi. Posiada również trzy drewniane półki i pięć kół 125 mm.
Składany, 120-litrowy pojemnik jako podstawowye wyposażenie wózka hotelowego przeznaczonay dla 10 do 12 pokoi. Posiada również trzy drewniane półki i pięć kół 125 mm.
Cechy i zalety
Najlepsza ergonomiaBardzo łatwa obsługa w nienadwyrężającej pleców i wyprostowanej pozycji Wygodny dostęp do zbiornika na zanieczyszczenia i akcesoriów.
Wysoka jakośćWysokiej jakości, nierdzewne materiały oraz bardzo solidna konstrukcja.
Higieniczne czyszczenie wózkaW razie potrzeby, gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie wózka.
Łatwe manewrowanie
- Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Bardzo bogate wyposażenie
- Zestaw zawiera duży 120-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia i trzy drewniane półki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (l)
|120
|Materiał
|Malowana stal / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|28,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|31,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1070 x 530 x 1280