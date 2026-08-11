Wiadro Standard z prasą do mopa 15 l

Wiadro o pojemności 15 litrów z uchwytem do noszenia i prasą walcową. Prosty system jest idealny do czyszczenia małych powierzchni.

Wiadro o pojemności 15 litrów z uchwytem do noszenia i prasą walcową. Prosty system jest idealny do czyszczenia małych powierzchni.

Cechy i zalety
Wiadro Standard z prasą do mopa 15 l: Ergonomiczny pałąk
Ergonomiczny pałąk
Ułatwia podnoszenie i transportowanie wiadra.
Wiadro Standard z prasą do mopa 15 l: Przegroda
Przegroda
Przegroda do bezpiecznego oddzielenia środka czyszczącego i brudnej wody.
Wiadro Standard z prasą do mopa 15 l: Lekki i wytrzymały
Lekki i wytrzymały
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP / Stal, galwanizowana / Stal nierdzewna
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 2,8
Waga z opakowaniem (kg) 3,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 460 x 320 x 350
Wymiary, opakowanie (mm) 460 x 320 x 350
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro