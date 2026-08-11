Wiadro Standard z prasą do mopa 15 l
Wiadro o pojemności 15 litrów z uchwytem do noszenia i prasą walcową. Prosty system jest idealny do czyszczenia małych powierzchni.
Wiadro o pojemności 15 litrów z uchwytem do noszenia i prasą walcową. Prosty system jest idealny do czyszczenia małych powierzchni.
Cechy i zalety
Ergonomiczny pałąkUłatwia podnoszenie i transportowanie wiadra.
PrzegrodaPrzegroda do bezpiecznego oddzielenia środka czyszczącego i brudnej wody.
Lekki i wytrzymały
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP / Stal, galwanizowana / Stal nierdzewna
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|460 x 320 x 350
|Wymiary, opakowanie (mm)
|460 x 320 x 350
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro