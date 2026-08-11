Wózek Premium z podwójnym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 2 x 25 l

Wózek dwuwiaderkowy z plastikowym uchwytem bocznym, kolorową ramą podstawy i uniwersalną wyciskarką, 2 wiadrami z niebieskim/czerwonym uchwytem do przenoszenia i kółkami skrętnym ø 80 mm z ochroną przed uderzeniami.