Wózek Premium z podwójnym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 2 x 25 l

Wózek dwuwiaderkowy z plastikowym uchwytem bocznym, kolorową ramą podstawy i uniwersalną wyciskarką, 2 wiadrami z niebieskim/czerwonym uchwytem do przenoszenia i kółkami skrętnym ø 80 mm z ochroną przed uderzeniami.

Wózek z podwójnym wiadrem i profesjonalną prasą szczękową. Idealny do czyszczenia średnich i dużych powierzchni, gdzie konieczne jest płukanie mopa.

Cechy i zalety
Ergonomiczny design
  • Ergonomiczny: prasa do mopa jest umieszczona wyżej niż inne dostępne prasy, co zapobiega niepotrzebnemu obciążeniu pleców
Łatwe przenoszenie
  • Praktyczny: lekki i kompaktowy, co ułatwia ręczne przenoszenie podczas czyszczenia
Lekki i wytrzymały
  • Jednoczęściowa rama podstawy zapewnia niską wagę i maksymalną wytrzymałość.
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 6,2
Waga z opakowaniem (kg) 7,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 745 x 380 x 870
Wymiary, opakowanie (mm) 745 x 380 x 870
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria