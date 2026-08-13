Ten praktyczny wózek Premium wyposażony w dwa złącza MultiLink i dwa 15-litrowe wiadra to wózek z podwójnym wiadrem wykonany w 26% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, idealny do wydajnego czyszczenia dużych powierzchni. Jest wyposażony w profesjonalną prasę szczękową i ma ergonomiczną konstrukcję, co zapewnia o 30 procent większą siłę podczas wyżymania. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodną obsługę, a solidna, jednoczęściowa rama ułatwia transport. System MultiLink umożliwia szybką i higieniczną wymianę narzędzi. Wyposażenie obejmuje plastikowy uchwyt boczny, uniwersalną prasę, kolorową ramę podstawy z dwoma złączami MultiLink, dwa 15-litrowe wiadra z niebieskimi i czerwonymi uchwytami do przenoszenia oraz kółka 80 mm z ochroną przed uderzeniami.