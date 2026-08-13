Wózek Premium z podwójnym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 2 x MultiLink 2 x 15 l
Ten wózek Premium z dwoma złączami MultiLink i dwoma 15-litrowymi wiadrami to wózek z podwójnym wiadrem wykonany z tworzywa sztucznego pochodzącego w 26% z recyklingu¹⁾ i wyposażony w akcesoria, takie jak prasa uniwersalna i kółka 80 mm z ochroną przed uderzeniami.
Ten praktyczny wózek Premium wyposażony w dwa złącza MultiLink i dwa 15-litrowe wiadra to wózek z podwójnym wiadrem wykonany w 26% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, idealny do wydajnego czyszczenia dużych powierzchni. Jest wyposażony w profesjonalną prasę szczękową i ma ergonomiczną konstrukcję, co zapewnia o 30 procent większą siłę podczas wyżymania. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodną obsługę, a solidna, jednoczęściowa rama ułatwia transport. System MultiLink umożliwia szybką i higieniczną wymianę narzędzi. Wyposażenie obejmuje plastikowy uchwyt boczny, uniwersalną prasę, kolorową ramę podstawy z dwoma złączami MultiLink, dwa 15-litrowe wiadra z niebieskimi i czerwonymi uchwytami do przenoszenia oraz kółka 80 mm z ochroną przed uderzeniami.
Cechy i zalety
Wydajna praca
- Prasa szczękową zmniejsza zapotrzebowanie na moc o 30%.
Łatwe przenoszenie
- Praktyczny: lekki i kompaktowy, co ułatwia ręczne przenoszenie podczas czyszczenia.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 26% z plastiku pochodzącego z recyklingu*.
- Wytrzymała i kompaktowa rama podstawy, idealna do codziennego czyszczenia.
- Czyść wszystko za pomocą jednej lancy teleskopowej: system uchwytów LAMPO umożliwia szybką wymianę.
Lekki i wytrzymały
- Jednoczęściowa rama podstawy zapewnia niską wagę i maksymalną wytrzymałość.
Oszczędność czasu
- Maksymalna siła wyżymania bez żadnych wkładek.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|655 x 480 x 870
|Wymiary, opakowanie (mm)
|655 x 480 x 870
¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro