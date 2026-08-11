Wózek z podwójnym wiadrem Premium i uniwersalną wyciskarką 2 x 15 l
Wózek z uchwytem z tworzywa sztucznego, kolorową ramą i wyciskarką Tec, 2 wiadrami z niebieskimi/czerwonymi uchwytami i kółkami ø 80 mm z odbojnikami.
Podwójny wózek do sprzątania z profesjonalną wyciskarką szczękową. Idealny do czyszczenia średnich i dużych powierzchni, gdzie konieczne jest płukanie mopa
Cechy i zalety
Ergonomiczny design
- Ergonomiczny: prasa do mopa jest umieszczona wyżej niż inne dostępne prasy, co zapobiega niepotrzebnemu obciążeniu pleców
Łatwe przenoszenie
- Praktyczny: lekki i kompaktowy, co ułatwia ręczne przenoszenie podczas czyszczenia
Lekki i wytrzymały
- Jednoczęściowa rama podstawy zapewnia niską wagę i maksymalną wytrzymałość.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|655 x 380 x 870
|Wymiary, opakowanie (mm)
|665 x 380 x 870
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro