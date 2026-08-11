Wózek z podwójnym wiadrem Premium i uniwersalną wyciskarką 2 x 15 l

Wózek z uchwytem z tworzywa sztucznego, kolorową ramą i wyciskarką Tec, 2 wiadrami z niebieskimi/czerwonymi uchwytami i kółkami ø 80 mm z odbojnikami.

Podwójny wózek do sprzątania z profesjonalną wyciskarką szczękową. Idealny do czyszczenia średnich i dużych powierzchni, gdzie konieczne jest płukanie mopa

Cechy i zalety
Ergonomiczny design
  • Ergonomiczny: prasa do mopa jest umieszczona wyżej niż inne dostępne prasy, co zapobiega niepotrzebnemu obciążeniu pleców
Łatwe przenoszenie
  • Praktyczny: lekki i kompaktowy, co ułatwia ręczne przenoszenie podczas czyszczenia
Lekki i wytrzymały
  • Jednoczęściowa rama podstawy zapewnia niską wagę i maksymalną wytrzymałość.
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 5,8
Waga z opakowaniem (kg) 7,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 655 x 380 x 870
Wymiary, opakowanie (mm) 665 x 380 x 870
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria