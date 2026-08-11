Wózek z podwójnym wiadrem Premium i uniwersalną wyciskarką 2 x 15 l

Wózek z uchwytem z tworzywa sztucznego, kolorową ramą i wyciskarką Tec, 2 wiadrami z niebieskimi/czerwonymi uchwytami i kółkami ø 80 mm z odbojnikami.