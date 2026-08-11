Zestaw Classic z pojedynczym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 25 l
To bardzo mobilne i odporne na korozję pojedyncze mobilne wiadro zawiera prasę mopową i niebieskie wiadro o pojemności 25 litrów. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
To bardzo mobilne i odporne na korozję pojedyncze mobilne wiadro zawiera prasę mopową i niebieskie wiadro o pojemności 25 litrów. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Cechy i zalety
Lekki i wytrzymały
- Jednoczęściowa rama podstawy zapewnia niską wagę i maksymalną wytrzymałość.
Wysoka kompatybilność
- Kompatybilny z popularnymi systemami zakładek i kieszeni.
Przyjazny dla środowiska
- W całości wykonany z polipropylenu, dzięki czemu w pełni może być poddany recyklingowi.
Ergonomiczna prasa do mopa
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|530 x 430 x 910
|Wymiary, opakowanie (mm)
|530 x 430 x 910
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro