Zestaw Classic z pojedynczym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 25 l

To bardzo mobilne i odporne na korozję pojedyncze mobilne wiadro zawiera prasę mopową i niebieskie wiadro o pojemności 25 litrów. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

To bardzo mobilne i odporne na korozję pojedyncze mobilne wiadro zawiera prasę mopową i niebieskie wiadro o pojemności 25 litrów. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Cechy i zalety
Lekki i wytrzymały
  • Jednoczęściowa rama podstawy zapewnia niską wagę i maksymalną wytrzymałość.
Wysoka kompatybilność
  • Kompatybilny z popularnymi systemami zakładek i kieszeni.
Przyjazny dla środowiska
  • W całości wykonany z polipropylenu, dzięki czemu w pełni może być poddany recyklingowi.
Ergonomiczna prasa do mopa
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 5,6
Waga z opakowaniem (kg) 6,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 530 x 430 x 910
Wymiary, opakowanie (mm) 530 x 430 x 910
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria