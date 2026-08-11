Zestaw Premium z pojedynczym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 25 l

Wyjątkowo mobilny, odporny na korozję, wózek z pojednczym, niebieskim, 25-litrowym wiadrem wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z bocznym uchwytem i przyjazną dla użytkownika prasą do mopa.