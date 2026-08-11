Zestaw Premium z pojedynczym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 25 l
Wyjątkowo mobilny, odporny na korozję, wózek z pojednczym, niebieskim, 25-litrowym wiadrem wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z bocznym uchwytem i przyjazną dla użytkownika prasą do mopa.
Wyjątkowo mobilny, odporny na korozję, wózek z pojednczym, niebieskim, 25-litrowym wiadrem wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z bocznym uchwytem i przyjazną dla użytkownika prasą do mopa.
Cechy i zalety
Lekki i wytrzymałyJednoczęściowa rama podstawy zapewnia niską wagę i maksymalną wytrzymałość.
Ergonomiczny, boczny uchwytDla prostej obsługi w trudno dostępnych przestrzeniach. Ułatwia płukanie i wyciskanie.
Wysoka kompatybilnośćKompatybilny z popularnymi systemami zakładek i kieszeni.
Przyjazny dla środowiska
- W całości wykonany z polipropylenu, dzięki czemu w pełni może być poddany recyklingowi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|620 x 430 x 910
|Wymiary, opakowanie (mm)
|620 x 430 x 910
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro