Zestaw Premium z pojedynczym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 25 l

Wyjątkowo mobilny, odporny na korozję, wózek z pojednczym, niebieskim, 25-litrowym wiadrem wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z bocznym uchwytem i przyjazną dla użytkownika prasą do mopa.

Wyjątkowo mobilny, odporny na korozję, wózek z pojednczym, niebieskim, 25-litrowym wiadrem wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z bocznym uchwytem i przyjazną dla użytkownika prasą do mopa.

Cechy i zalety
Zestaw Premium z pojedynczym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 25 l: Lekki i wytrzymały
Lekki i wytrzymały
Jednoczęściowa rama podstawy zapewnia niską wagę i maksymalną wytrzymałość.
Zestaw Premium z pojedynczym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 25 l: Ergonomiczny, boczny uchwyt
Ergonomiczny, boczny uchwyt
Dla prostej obsługi w trudno dostępnych przestrzeniach. Ułatwia płukanie i wyciskanie.
Zestaw Premium z pojedynczym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 25 l: Wysoka kompatybilność
Wysoka kompatybilność
Kompatybilny z popularnymi systemami zakładek i kieszeni.
Przyjazny dla środowiska
  • W całości wykonany z polipropylenu, dzięki czemu w pełni może być poddany recyklingowi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 5,9
Waga z opakowaniem (kg) 7,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 620 x 430 x 910
Wymiary, opakowanie (mm) 620 x 430 x 910
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria