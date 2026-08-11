Zestaw ProLite Flex

Zestaw: 4-częściowy składany uchwyt - 140 cm, stelaż ProLite Flex, standardowy mop z mikrofibry, z włókien ciętych Flex 35 cm i pojedyncze wiadro 14 l z wyżymaczką.

System mopa płaskiego z systemem Flex. Idealny do półprofesjonalnego czyszczenia powierzchni poziomych i pionowych.

Cechy i zalety
Najlepsza ergonomia
  • Ergonomiczny: nie wymaga pochylania się podczas użytkowania co nie nadwyręża pleców i stawów użytkownika.
Oszczędność czasu
  • Oszczędność czasu: dzięki dużej powierzchni czyszczącej i możliwości dotarcia do narożników i czyszczenia pod meblami
Higieniczna obsługa
  • Brak bezpośredniego kontaktu skóry z używaną pokrywą
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP / PA
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 1,6
Waga z opakowaniem (kg) 2,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 350 x 150 x 1400
Wymiary, opakowanie (mm) 350 x 150 x 1400
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria