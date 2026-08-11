Zestaw ProLite Flex
Zestaw: 4-częściowy składany uchwyt - 140 cm, stelaż ProLite Flex, standardowy mop z mikrofibry, z włókien ciętych Flex 35 cm i pojedyncze wiadro 14 l z wyżymaczką.
System mopa płaskiego z systemem Flex. Idealny do półprofesjonalnego czyszczenia powierzchni poziomych i pionowych.
Cechy i zalety
Najlepsza ergonomia
- Ergonomiczny: nie wymaga pochylania się podczas użytkowania co nie nadwyręża pleców i stawów użytkownika.
Oszczędność czasu
- Oszczędność czasu: dzięki dużej powierzchni czyszczącej i możliwości dotarcia do narożników i czyszczenia pod meblami
Higieniczna obsługa
- Brak bezpośredniego kontaktu skóry z używaną pokrywą
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP / PA
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|350 x 150 x 1400
|Wymiary, opakowanie (mm)
|350 x 150 x 1400
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro