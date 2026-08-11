Zestaw Standard z podwójnym wiadrem i prasą do mopa 3 w 1 30 l
Wiadro na kółkach z podwójną komorą, podwójnym zaworem i prasą, jednokolorowe, z rolkami/kółkami skrętnymi o średnicy 80 mm.
Wiadro kółkach z podwójną komorą, z ergonomiczną prasą rolkową do wyciskania mopa. Idealne do czyszczenia średnich i dużych powierzchni.
Cechy i zalety
Ergonomiczny: prasa do mopa jest umieszczona wyżej niż inne dostępne prasy, co zapobiega niepotrzebnemu obciążeniu pleców
Gładkie powierzchnie bez wgłębień ułatwiają higieniczne czyszczenie
Ergonomiczny podwójny uchwyt ułatwiający transport
Z możliwością wyboru spośród 3-poziomów poziomu wilgotności mopa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|600 x 380 x 970
|Wymiary, opakowanie (mm)
|600 x 380 x 970
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro