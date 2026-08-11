Zestaw Standard z podwójnym wiadrem i prasą do mopa 3 w 1 30 l

Wiadro na kółkach z podwójną komorą, podwójnym zaworem i prasą, jednokolorowe, z rolkami/kółkami skrętnymi o średnicy 80 mm.

Wiadro kółkach z podwójną komorą, z ergonomiczną prasą rolkową do wyciskania mopa. Idealne do czyszczenia średnich i dużych powierzchni.

Cechy i zalety
Ergonomiczny: prasa do mopa jest umieszczona wyżej niż inne dostępne prasy, co zapobiega niepotrzebnemu obciążeniu pleców
Gładkie powierzchnie bez wgłębień ułatwiają higieniczne czyszczenie
Ergonomiczny podwójny uchwyt ułatwiający transport
Z możliwością wyboru spośród 3-poziomów poziomu wilgotności mopa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 6,4
Waga z opakowaniem (kg) 7,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 600 x 380 x 970
Wymiary, opakowanie (mm) 600 x 380 x 970
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria