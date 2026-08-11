System wiader z podwójną komorą umożliwia optymalne czyszczenie posadzek w średnich i dużych obiektach dzięki użytecznemu oddzieleniu roztworu czyszczącego od wody zanieczyszczonej. Jest szczególnie łatwy w manewrowaniu i transporcie dzięki podwójnemu uchwytowi i 80-milimetrowym kółkom. Profesjonalna prasa oraz dźwignia dociskowa systemu są ergonomicznie rozmieszczone i zapewniają ergonomiczną pracę przyjazną dla operatora, podobnie jak otwory spustowe do opróżniania bez konieczności podnoszenia wiadra. Gładkie powierzchnie są wykonane z nadającego się do recyklingu, trwałego polipropylenu.