Zestaw Standard z podwójnym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 3 w 1 30 l
System dwuwiaderkowy z 30-litrowymi wiadrami, prasą, uchwytem na trzonek i dwoma otworami spustowymi. Zapewnia optymalne rezultaty czyszczenia dzięki oddzieleniu roztworu czyszczącego od wody zanieczyszczonej.
System wiader z podwójną komorą umożliwia optymalne czyszczenie posadzek w średnich i dużych obiektach dzięki użytecznemu oddzieleniu roztworu czyszczącego od wody zanieczyszczonej. Jest szczególnie łatwy w manewrowaniu i transporcie dzięki podwójnemu uchwytowi i 80-milimetrowym kółkom. Profesjonalna prasa oraz dźwignia dociskowa systemu są ergonomicznie rozmieszczone i zapewniają ergonomiczną pracę przyjazną dla operatora, podobnie jak otwory spustowe do opróżniania bez konieczności podnoszenia wiadra. Gładkie powierzchnie są wykonane z nadającego się do recyklingu, trwałego polipropylenu.
Cechy i zalety
Struktura łatwa do czyszczenia.
- Trwały, nadający się do recyklingu produkt wykonany z polipropylenu
Ergonomiczny design
- Odpływy umożliwiające ergonomiczne opróżnianie bez konieczności podnoszenia wiadra
Higieniczna obsługa
- Łatwe, higieniczne opróżnianie wody zanieczyszczonej dzięki tylnemu odpływowi.
- Optymalne rezultaty czyszczenia dzięki oddzieleniu roztworu czyszczącego od wody zanieczyszczonej
Ułatwiająca pracę, ergonomiczna prasa
- Optymalne umiejscowienie prasy i dźwigni prasy w celu uniknięcia nadwyrężenia pleców operatora
Prosta konserwacja i pielęgnacja
- Gładkie powierzchnie bez wgłębień ułatwiają higieniczne czyszczenie
Ergonomiczny, podwójny uchwyt
- Ergonomiczny podwójny uchwyt ułatwiający transport
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|580 x 380 x 910
|Wymiary, opakowanie (mm)
|580 x 380 x 910
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro