Zestaw Standard z podwójnym wiadrem i uniwersalną wyciskarką 3 w 1 30 l

System dwuwiaderkowy z 30-litrowymi wiadrami, prasą, uchwytem na trzonek i dwoma otworami spustowymi. Zapewnia optymalne rezultaty czyszczenia dzięki oddzieleniu roztworu czyszczącego od wody zanieczyszczonej.

System wiader z podwójną komorą umożliwia optymalne czyszczenie posadzek w średnich i dużych obiektach dzięki użytecznemu oddzieleniu roztworu czyszczącego od wody zanieczyszczonej. Jest szczególnie łatwy w manewrowaniu i transporcie dzięki podwójnemu uchwytowi i 80-milimetrowym kółkom. Profesjonalna prasa oraz dźwignia dociskowa systemu są ergonomicznie rozmieszczone i zapewniają ergonomiczną pracę przyjazną dla operatora, podobnie jak otwory spustowe do opróżniania bez konieczności podnoszenia wiadra. Gładkie powierzchnie są wykonane z nadającego się do recyklingu, trwałego polipropylenu.

Cechy i zalety
Struktura łatwa do czyszczenia.
  • Trwały, nadający się do recyklingu produkt wykonany z polipropylenu
Ergonomiczny design
  • Odpływy umożliwiające ergonomiczne opróżnianie bez konieczności podnoszenia wiadra
Higieniczna obsługa
  • Łatwe, higieniczne opróżnianie wody zanieczyszczonej dzięki tylnemu odpływowi.
  • Optymalne rezultaty czyszczenia dzięki oddzieleniu roztworu czyszczącego od wody zanieczyszczonej
Ułatwiająca pracę, ergonomiczna prasa
  • Optymalne umiejscowienie prasy i dźwigni prasy w celu uniknięcia nadwyrężenia pleców operatora
Prosta konserwacja i pielęgnacja
  • Gładkie powierzchnie bez wgłębień ułatwiają higieniczne czyszczenie
Ergonomiczny, podwójny uchwyt
  • Ergonomiczny podwójny uchwyt ułatwiający transport
Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 5,1
Waga z opakowaniem (kg) 6,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 580 x 380 x 910
Wymiary, opakowanie (mm) 580 x 380 x 910
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro