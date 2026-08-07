Urządzenie pielęgnacyjne AT

Wieża – powietrze służy do kontroli i regulacji ciśnienia w oponach samochodowych (maks. do 8 bar). Elektroniczny wrzutnik jest indywidualnie programowany, a czas pracy regulowany do 7 min.

Dzięki urządzeniom firmy Kärcher można oferować swoim klientom dodatkową usługę i zwiększyć atrakcyjność miejsca. Wieża Air Tower AT do wygodnego sprawdzania i regulacji prawidłowego ciśnienia w oponach (do 8 barów) jest wyposażona w elektroniczny wrzutnik monet, który można w łatwy sposób zaprogramować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Umożliwia to stosowanie różnych monet i żetonów, a także swobodnie wybieranych czasów pracy. Dzięki temu można ustawić ciągły czas pracy do 7 minut oraz możliwe są regulacje dostosowane do preferencji użytkownika i lokalnych warunków.

Cechy i zalety
Urządzenie pielęgnacyjne AT: Elektroniczny wskaźnik ciśnienia (do 8 bar).
Elektroniczny wskaźnik ciśnienia (do 8 bar).
Precyzyjne ustawianie odpowiedniego ciśnienia w oponach. Łatwa obsługa urządzenia.
Urządzenie pielęgnacyjne AT: Elektroniczny wrzutnik
Elektroniczny wrzutnik
Proste programowanie urządzenia. Możliwość wykorzystywania jednego wrzutnika na żetony lub monety.
Urządzenie pielęgnacyjne AT: Programowany czas pracy
Programowany czas pracy
Regulowany czas pracy do 7 minut. Indywidualne dopasowanie do lokalnych warunków.
Specyfikacja

Dane techniczne

Klasa bezpieczeństwa IP44
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Moc znamionowa (kW) 0,45
Zastosowania
  • Wieża do sprawdzania ciśnienia i pompowania opon.