Urządzenie pielęgnacyjne AT
Wieża – powietrze służy do kontroli i regulacji ciśnienia w oponach samochodowych (maks. do 8 bar). Elektroniczny wrzutnik jest indywidualnie programowany, a czas pracy regulowany do 7 min.
Dzięki urządzeniom firmy Kärcher można oferować swoim klientom dodatkową usługę i zwiększyć atrakcyjność miejsca. Wieża Air Tower AT do wygodnego sprawdzania i regulacji prawidłowego ciśnienia w oponach (do 8 barów) jest wyposażona w elektroniczny wrzutnik monet, który można w łatwy sposób zaprogramować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Umożliwia to stosowanie różnych monet i żetonów, a także swobodnie wybieranych czasów pracy. Dzięki temu można ustawić ciągły czas pracy do 7 minut oraz możliwe są regulacje dostosowane do preferencji użytkownika i lokalnych warunków.
Cechy i zalety
Elektroniczny wskaźnik ciśnienia (do 8 bar).Precyzyjne ustawianie odpowiedniego ciśnienia w oponach. Łatwa obsługa urządzenia.
Elektroniczny wrzutnikProste programowanie urządzenia. Możliwość wykorzystywania jednego wrzutnika na żetony lub monety.
Programowany czas pracyRegulowany czas pracy do 7 minut. Indywidualne dopasowanie do lokalnych warunków.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Klasa bezpieczeństwa
|IP44
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Moc znamionowa (kW)
|0,45
Zastosowania
- Wieża do sprawdzania ciśnienia i pompowania opon.