Dzięki urządzeniom firmy Kärcher można oferować swoim klientom dodatkową usługę i zwiększyć atrakcyjność miejsca. Wieża Air Tower AT do wygodnego sprawdzania i regulacji prawidłowego ciśnienia w oponach (do 8 barów) jest wyposażona w elektroniczny wrzutnik monet, który można w łatwy sposób zaprogramować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Umożliwia to stosowanie różnych monet i żetonów, a także swobodnie wybieranych czasów pracy. Dzięki temu można ustawić ciągły czas pracy do 7 minut oraz możliwe są regulacje dostosowane do preferencji użytkownika i lokalnych warunków.