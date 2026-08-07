Urządzenie pielęgnacyjne AT Fp
Wieża – powietrze służy do kontroli i regulacji ciśnienia w oponach samochodowych (maks. do 8 bar). Elektroniczny wrzutnik jest indywidualnie programowany, a czas pracy regulowany do 7 min.
Urządzenie w tej wersji posiada ochronę zimową.
Cechy i zalety
Elektroniczny wskaźnik ciśnienia (do 8 bar).Precyzyjne ustawianie odpowiedniego ciśnienia w oponach. Łatwa obsługa urządzenia.
Elektroniczny wrzutnikProste programowanie urządzenia. Możliwość wykorzystywania jednego wrzutnika na żetony lub monety.
Programowany czas pracyRegulowany czas pracy do 7 minut. Indywidualne dopasowanie do lokalnych warunków.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Klasa bezpieczeństwa
|IP44
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Moc znamionowa (kW)
|0,45
Zastosowania
- Wieża z ochroną przed zamarzaniem do sprawdzania ciśnienia i pompowania opon.