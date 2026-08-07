Urządzenie pielęgnacyjne AWT

Wieża woda / powietrze oferuje możliwość regulacji ciśnienia w oponach oraz posiada dystrybutor wody. Pozawala to klientowi np. uzupełnić wodą zbiornik płynu do szyb.

Elektroniczny wrzutnik oraz czas pracy są programowane indywidualnie.

Cechy i zalety
Urządzenie pielęgnacyjne AWT: Zintegrowany dystrybutor wody
Zintegrowany dystrybutor wody
Wygodne opróżnianie wody. Brak potrzeby korzystania z zewnętrznych zbiorników wody.
Urządzenie pielęgnacyjne AWT: Elektroniczny wrzutnik
Elektroniczny wrzutnik
Proste programowanie urządzenia. Możliwość wykorzystywania jednego wrzutnika na żetony lub monety.
Urządzenie pielęgnacyjne AWT: Programowany czas pracy
Programowany czas pracy
Regulowany czas pracy do 7 minut. Indywidualne dopasowanie do lokalnych warunków.
Specyfikacja

Dane techniczne

Klasa bezpieczeństwa IP44
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Moc znamionowa (kW) 0,45
Zastosowania
  • Wieża woda / powietrze ze zintegrowanym dystrybutorem wody.