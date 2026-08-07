Urządzenie pielęgnacyjne AWT Fp
Wieża woda / powietrze oferuje możliwość regulacji ciśnienia w oponach oraz posiada dystrybutor wody. Pozawala to klientowi np. uzupełnić wodą zbiornik płynu do szyb.
Elektroniczny wrzutnik oraz czas pracy są programowane indywidualnie. Urządzenie w tej wersji posiada ochronę zimową.
Cechy i zalety
Zintegrowany dystrybutor wodyWygodne opróżnianie wody. Brak potrzeby korzystania z zewnętrznych zbiorników wody.
Elektroniczny wrzutnikProste programowanie urządzenia. Możliwość wykorzystywania jednego wrzutnika na żetony lub monety.
Programowany czas pracyRegulowany czas pracy do 7 minut. Indywidualne dopasowanie do lokalnych warunków.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Klasa bezpieczeństwa
|IP44
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Moc znamionowa (kW)
|0,45
Zastosowania
- Wieża woda / powietrze z ochroną przed zamarzaniem, ze zintegrowanym dystrybutorem wody.