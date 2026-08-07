Urządzenie pielęgnacyjne PT

Wieża zapachowa jest urządzeniem służącym do neutralizowania nieprzyjemnych zapachów z wnętrza samochodu, np. dymu papierosowego.

Do wyboru 4 zapachy. Elektroniczny wrzutnik jest indywidualnie programowany, a czas pracy – regulowany do 7 min.

Cechy i zalety
Urządzenie pielęgnacyjne PT: Możliwość wyboru 4 różnych zapachów.
Możliwość wyboru 4 różnych zapachów.
Indywidualne zapachy się nie mieszają. Czyste zapachy dla prawie każdego gustu.
Urządzenie pielęgnacyjne PT: Elektroniczny wrzutnik
Elektroniczny wrzutnik
Proste programowanie urządzenia. Możliwość wykorzystywania jednego wrzutnika na żetony lub monety.
Urządzenie pielęgnacyjne PT: Programowany czas pracy
Programowany czas pracy
Regulowany czas pracy do 7 minut. Indywidualne dopasowanie do lokalnych warunków.
Specyfikacja

Dane techniczne

Klasa bezpieczeństwa IP44
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Moc znamionowa (kW) 0,3
Zużycie Mieszanina perfum i wody (ml/min) 50
Zastosowania
  • Wieża zapachowa do neutralizowania nieprzyjemnych zapachów we wnętrzu samochodu.