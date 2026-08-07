Urządzenie pielęgnacyjne PT Fp
Wieża zapachowa jest urządzeniem służącym do neutralizowania nieprzyjemnych zapachów z wnętrza samochodu, np. dymu papierosowego.
Do wyboru 4 zapachy. Elektroniczny wrzutnik jest indywidualnie programowany, a czas pracy – regulowany do 7 min.
Cechy i zalety
Możliwość wyboru 4 różnych zapachów.Indywidualne zapachy się nie mieszają. Czyste zapachy dla prawie każdego gustu.
Elektroniczny wrzutnikProste programowanie urządzenia. Możliwość wykorzystywania jednego wrzutnika na żetony lub monety.
Programowany czas pracyRegulowany czas pracy do 7 minut. Indywidualne dopasowanie do lokalnych warunków.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Klasa bezpieczeństwa
|IP44
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Moc znamionowa (kW)
|0,3
|Zużycie Mieszanina perfum i wody (ml/min)
|50
Zastosowania
- Wieża zapachowa z ochroną przed zamarzaniem do neutralizowania nieprzyjemnych zapachów we wnętrzu samochodu.