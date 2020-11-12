Akcesoria
Wszystko, czego potrzebujesz. Właściwe narzędzia zapewniają optymalne wykonanie każdego zadania związanego z czyszczeniem. Wybierz odpowiednie dla siebie części lub zestawy z naszej bogatej i urozmaiconej oferty akcesoriów do odkurzaczy i odpylaczy przemysłowych – od wyposażenia do czyszczenia wielkopowierzchniowych podłóg po akcesoria stacjonarne do odkurzania zintegrowanego z procesem.
Akcesoria dedykowane do wielu zastosowań
Nasz asortyment akcesoriów ma charakter modułowy i może być indywidualnie łączony, od filtra po dyszę. Wszystkie akcesoria są przewodzące i dostępne w 3 rozmiarach nominalnych: DN 40, DN 50 and DN 70
Akcesoria do zastosowań stacjonarnych
W przypadku odkurzaczy i odpylaczy przemysłowych pracujących w ciężkich warunkach stacjonarnych, w naszej ofercie każdy znajdzie akcesoria odpowiednie do danego zastosowania, od przewodów rurowych aż po punkty odciągu ręcznego.
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