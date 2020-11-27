Akcesoria dedykowane do wielu zastosowań

Adaptery, rozdzielacze i reduktory

Elastyczność i wszechstronność to cechy, które są szczególnie ważne w przemyśle. Nasza oferta obejmuje różnorodne adaptery, rozdzielacze i reduktory. Za pomocą naszych adapterów Kärcher można, na przykład, łatwo podłączyć nasze odkurzacze do akcesoriów NT do profesjonalnych zastosowań. Rozdzielacze umożliwiają podłączenie dwóch węży ssących do jednego odkurzacza jednocześnie, a dzięki naszym kompatybilnym reduktorom możliwe jest dowolne łączenie wszelkich średnic nominalnych.