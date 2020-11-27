Akcesoria dedykowane do wielu zastosowań
Nasz asortyment akcesoriów ma charakter modułowy i może być indywidualnie łączony, od filtra po dyszę. Wszystkie akcesoria są przewodzące i dostępne w 3 rozmiarach nominalnych: DN 40, DN 50 and DN 70.
Odpowiednie akcesoria do każdego zastosowania
Dzięki naszym oryginalnym akcesoriom do odkurzaczy i odpylaczy przemysłowych dajemy wszelkie możliwości optymalnego wykorzystania potencjału posiadanych maszyn w każdym zastosowaniu. Wszystkie akcesoria są dostosowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
Doskonałe filtrowanie i łatwe opróżnianie
Dostępne są różne filtry do filtrowania pyłów z papieru lub PE, z powłoką PTFE i bez takiej powłoki. Praktyczne worki do odkurzaczy i odpylaczy wykonane z papieru lub PE umożliwiają bezpyłowe opróżnianie.
Adaptery, rozdzielacze i reduktory
Elastyczność i wszechstronność to cechy, które są szczególnie ważne w przemyśle. Nasza oferta obejmuje różnorodne adaptery, rozdzielacze i reduktory. Za pomocą naszych adapterów Kärcher można, na przykład, łatwo podłączyć nasze odkurzacze do akcesoriów NT do profesjonalnych zastosowań. Rozdzielacze umożliwiają podłączenie dwóch węży ssących do jednego odkurzacza jednocześnie, a dzięki naszym kompatybilnym reduktorom możliwe jest dowolne łączenie wszelkich średnic nominalnych.
Węże ssące
Węże ssące są kluczowym ogniwem łączącym głowicę ssącą z odkurzaczem. W naszym asortymencie węży można znaleźć odpowiedni wąż do każdego zastosowania.
Bezpieczne trzymanie i prowadzenie
Właściwie dobrany uchwyt do naszych powlekanych kolan i rur ssących umożliwia ergonomiczną pracę oraz zwiększenie promienia roboczego.
Różnorodność górą: dysze i szczotki
Wybierz odpowiednią dyszę i szczotkę z naszego asortymentu dysz i szczotek szczelinowych, płaskich i podłogowych, aby szybko i sprawnie odkurzać w każdych warunkach.
Perfekcyjne oddzielenie: separator wstępny
Nasze mobilne separatory wstępne oddzielają ciecze, ciała stałe i pyły bezpośrednio w trakcie odkurzania. Jednocześnie oznacza to, że można znacznie łatwiej zbierać duże ilości brudu i płynów oraz usuwać je w sposób pozwalający zaoszczędzić czas.
Zawsze gotowe do pomocy: zestawy akcesoriów
Dzięki naszym praktycznym zestawom akcesoriów całe wyposażenie do typowych zastosowań jest zawsze pod ręką.