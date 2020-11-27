Akcesoria do zastosowań stacjonarnych

Indywidualnie zaprojektowane punkty odciągu

Zamontowane na stałe punkty odciągu ręcznego do czyszczenia maszyn w trakcie procesu są standardowym rozwiązaniem w przemyśle. Aby możliwe było dostosowanie tych punktów odciągu ręcznego do wymagań klientów, dostępne są różne dysze i uchwyty dysz, jak również pojedyncze części do podłączania węży do rurociągów.