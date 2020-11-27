Akcesoria do zastosowań stacjonarnych
W przypadku odkurzaczy i odpylaczy przemysłowych pracujących w ciężkich warunkach stacjonarnych, w naszej ofercie każdy znajdzie akcesoria odpowiednie do danego zastosowania, od przewodów rurowych aż po punkty odciągu ręcznego.
Zawsze na miejscu
W przypadku stacjonarnych zastosowań odkurzaczy i odpylaczy przemysłowych, oferujemy kompletny asortyment akcesoriów zaprojektowanych specjalnie do pracy ciągłej w przemyśle.
Akcesoria do stacjonarnych odkurzaczy przemysłowych
Akcesoria do stacjonarnych odkurzaczy przemysłowych doskonałą wytrzymałość. Przykładem takich akcesoriów są specjalne przewody rurowe o dużej grubości ścianek.
Akcesoria do stacjonarnych odpylaczy przemysłowych
Z związku z tym, że odpylacze przemysłowe pracują przy dużym przepływie powietrza, w przypadku zastosowań stacjonarnych wymagają one przewodów rurowych o odpowiednio dużych średnicach. Akcesoria te różnią się od akcesoriów do stacjonarnych odkurzaczy przemysłowych również ze względu na zastosowanie.
Widoczne rezultaty – przewody rurowe
Wytrzymałe systemy rurowe umożliwiają stacjonarne wykorzystanie zarówno odkurzaczy, jak i odpylaczy przemysłowych. Dostępne są przewody rurowe o różnych średnicach i długościach. Istnieje możliwość połączenia kilku centrów obróbczych oraz kilku punktów odciągu ręcznego, nawet na dużych odległościach.
Wytrzymałe, niezawodne połączenia
Stabilne i wytrzymałe złącza umożliwiające tworzenie różnych kombinacji w obrębie części rurociągu są zawsze mile widziane. Aby umożliwić połączenie standardowych maszyn stacjonarnych z rurociągami, opracowaliśmy adaptery do rur i węży, adaptery specjalne, dzięki którym można łączyć węże ssące z rurociągami, jak również uchwyty i wsporniki wykorzystywane podczas montażu rurociągów.
Akcesoria specjalne do rurociągów
Dzięki naszym ręcznym lub pneumatycznym zasuwom zamykającym i zaworom odcinającym możliwe jest optymalne sterowanie przepływem powietrza, jak również, w zależności od potrzeb, transportem medium zasysanym do rurociągów.
Indywidualnie zaprojektowane punkty odciągu
Zamontowane na stałe punkty odciągu ręcznego do czyszczenia maszyn w trakcie procesu są standardowym rozwiązaniem w przemyśle. Aby możliwe było dostosowanie tych punktów odciągu ręcznego do wymagań klientów, dostępne są różne dysze i uchwyty dysz, jak również pojedyncze części do podłączania węży do rurociągów.