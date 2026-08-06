Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me w zestawie z akcesoriami, w wersji ze szkiełkowanej stali nierdzewnej nadaje się do odkurzania i separowania płynów i ciał stałych, a także mediów korozyjnych.
IVR-L 100/24-2 Tc w zestawie z akcesoriami to kompaktowy odkurzacz przemysłowy o wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji. Odporne na olej koła i kabel zasilający podkreślają doskonałą przydatność tej trwałej maszyny do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych. Istnieje również możliwość podnoszenia za pomocą wózkwa widłowego. Odkurzacz posiada 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej z uchylnym podwoziem – idealny do odkurzania dużych ilości płynów i/lub głównie bezpyłowych ciał stałych, takich jak wióry. Można je doskonale oddzielić od cieczy za pomocą opcjonalnego kosza na wióry. Wykonanie ze szkiełkowanej stali nierdzewnej sprawia, że odkurzacz jest tak wszechstronny. Z łatwością można odkurzać nawet media korozyjne. Obrotowe przyłącze węża (360°) na głowicy ssącej gwarantuje maksymalną elastyczność i odkurzanie bez plątania się węża. Podczas pracy aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Opróżnianie można przeprowadzić za pomocą węża spustowego lub uchylnego podwozia.
Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania. System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu. Łatwy opróżnianie zbiornika.
Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnejBardzo łatwy w czyszczeniu. Nadaje się do agresywnych i korozyjnych mediów. Przezroczysty wąż wskazuje poziom napełnienia i umożliwia usunięcie odpadów płynnych.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowośćUrządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi. Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°. Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Waga bez akcesoriów (kg)
|66,2
|Waga z akcesoriami (kg)
|66,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|66,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|844 x 637 x 1325
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr powierzchniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: tak
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