IVR-L 100/24-2 Tc w zestawie z akcesoriami to kompaktowy odkurzacz przemysłowy o wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji. Odporne na olej koła i kabel zasilający podkreślają doskonałą przydatność tej trwałej maszyny do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych. Istnieje również możliwość podnoszenia za pomocą wózkwa widłowego. Odkurzacz posiada 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej z uchylnym podwoziem – idealny do odkurzania dużych ilości płynów i/lub głównie bezpyłowych ciał stałych, takich jak wióry. Można je doskonale oddzielić od cieczy za pomocą opcjonalnego kosza na wióry. Wykonanie ze szkiełkowanej stali nierdzewnej sprawia, że odkurzacz jest tak wszechstronny. Z łatwością można odkurzać nawet media korozyjne. Obrotowe przyłącze węża (360°) na głowicy ssącej gwarantuje maksymalną elastyczność i odkurzanie bez plątania się węża. Podczas pracy aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Opróżnianie można przeprowadzić za pomocą węża spustowego lub uchylnego podwozia.