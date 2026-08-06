Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Set

Odkurzacz IVR-L 100/24-2 Tc wraz z akcesoriami to idealne rozwiązanie do odkurzania i separowania chłodziw i wiórów w przemyśle metalowym.

Odkurzacz IVR-L 100/24-2 Tc w zestawie z akcesoriami to solidny odkurzacz przemysłowy wyposażony w uchylny zbiornik, 100-litrowy pojemnik oraz akcesoria (wąż PU, uchwyt, standardowa dysza PVC i kosz sitowy). Dzięki tym cechom odkurzacz jest idealny do zbierania dużych ilości płynów i/lub ciał stałych, takich jak wióry (przy możliwie najmniejszym pyleniu). Kosz na wióry ułatwia oddzielenie ciał stałych od cieczy. Dzięki obracającemu się o 360° przyłączu węża na głowicy ssącej można odkurzać wokół urządzenia bez ryzyka plątania się węża ssącego. Aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Do opróżniania można użyć albo węża spustowego, albo uchylnego podwozia. Wytrzymała konstrukcja, odporne na olej koła i olejoodporny kabel zasilający zapewniają długą żywotność – nawet w najtrudniejszych zastosowaniach przemysłowych. Jest on wystarczająco solidny, aby można go było podnosić za pomocą wózka widłowego.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Set: Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania. System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu. Łatwy opróżnianie zbiornika.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Set: Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi. Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°. Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Set: Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.
Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.
Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy. Łatwy drenaż odpadów płynnych możliwy jest również przez wąż spustowy.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
  • Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
  • Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
  • Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
  • Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,45
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Waga bez akcesoriów (kg) 57,4
Waga z akcesoriami (kg) 57,4
Waga z opakowaniem (kg) 58,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 844 x 637 x 1330

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr powierzchniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: tak
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Set
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Set

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