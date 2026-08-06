Odkurzacz IVR-L 100/24-2 Tc w zestawie z akcesoriami to solidny odkurzacz przemysłowy wyposażony w uchylny zbiornik, 100-litrowy pojemnik oraz akcesoria (wąż PU, uchwyt, standardowa dysza PVC i kosz sitowy). Dzięki tym cechom odkurzacz jest idealny do zbierania dużych ilości płynów i/lub ciał stałych, takich jak wióry (przy możliwie najmniejszym pyleniu). Kosz na wióry ułatwia oddzielenie ciał stałych od cieczy. Dzięki obracającemu się o 360° przyłączu węża na głowicy ssącej można odkurzać wokół urządzenia bez ryzyka plątania się węża ssącego. Aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Do opróżniania można użyć albo węża spustowego, albo uchylnego podwozia. Wytrzymała konstrukcja, odporne na olej koła i olejoodporny kabel zasilający zapewniają długą żywotność – nawet w najtrudniejszych zastosowaniach przemysłowych. Jest on wystarczająco solidny, aby można go było podnosić za pomocą wózka widłowego.