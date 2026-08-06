Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Set
Odkurzacz IVR-L 100/24-2 Tc wraz z akcesoriami to idealne rozwiązanie do odkurzania i separowania chłodziw i wiórów w przemyśle metalowym.
Odkurzacz IVR-L 100/24-2 Tc w zestawie z akcesoriami to solidny odkurzacz przemysłowy wyposażony w uchylny zbiornik, 100-litrowy pojemnik oraz akcesoria (wąż PU, uchwyt, standardowa dysza PVC i kosz sitowy). Dzięki tym cechom odkurzacz jest idealny do zbierania dużych ilości płynów i/lub ciał stałych, takich jak wióry (przy możliwie najmniejszym pyleniu). Kosz na wióry ułatwia oddzielenie ciał stałych od cieczy. Dzięki obracającemu się o 360° przyłączu węża na głowicy ssącej można odkurzać wokół urządzenia bez ryzyka plątania się węża ssącego. Aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Do opróżniania można użyć albo węża spustowego, albo uchylnego podwozia. Wytrzymała konstrukcja, odporne na olej koła i olejoodporny kabel zasilający zapewniają długą żywotność – nawet w najtrudniejszych zastosowaniach przemysłowych. Jest on wystarczająco solidny, aby można go było podnosić za pomocą wózka widłowego.
Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania. System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu. Łatwy opróżnianie zbiornika.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowośćUrządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi. Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°. Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy. Łatwy drenaż odpadów płynnych możliwy jest również przez wąż spustowy.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Waga bez akcesoriów (kg)
|57,4
|Waga z akcesoriami (kg)
|57,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|58,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|844 x 637 x 1330
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr powierzchniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: tak
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