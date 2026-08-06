Bardzo niski i kompaktowy podstawowy odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD z filtrem klasy M, który zapewnia bezpieczne odkurzanie niewielkich ilości drobnych wiórów oraz pyłów palnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Solidna konstrukcja i niewielkie rozmiary odkurzacza zapewniają długą żywotność w niezmiennie trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki dwóm mocnym silnikom obejściowym urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia konserwacyjnego w warsztatach lub halach produkcyjnych. Wewnętrzny wzmocniony filtr kieszeniowy o dużej powierzchni filtracyjnej (1,4 m²) i skuteczne czyszczenie filtra, a także cyklonowy system separacji wstępnej zapewniają niezawodne zbieranie drobnego pyłu. Zbiornik ze stali nierdzewnej jest połączony z odkurzaczem za pomocą praktycznego i łatwego w obsłudze mechanizmu. Inteligentne tłumienie dźwięku zmniejsza hałas podczas pracy bez uszczerbku dla wydajności. Dzięki wysokiej jakości kółkom i niewielkim wymiarom odkurzacz IVR 35/24-2 Sc Me M ACD zaskakuje doskonałą zwrotnością i maksymalną wszechstronnością.