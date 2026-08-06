Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Wydajny odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD do odkurzania drobnego pyłu. Idealnie nadaje się do czyszczenia konserwacyjnego w warsztatach i halach produkcyjnych.

Bardzo niski i kompaktowy podstawowy odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD z filtrem klasy M, który zapewnia bezpieczne odkurzanie niewielkich ilości drobnych wiórów oraz pyłów palnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Solidna konstrukcja i niewielkie rozmiary odkurzacza zapewniają długą żywotność w niezmiennie trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki dwóm mocnym silnikom obejściowym urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia konserwacyjnego w warsztatach lub halach produkcyjnych. Wewnętrzny wzmocniony filtr kieszeniowy o dużej powierzchni filtracyjnej (1,4 m²) i skuteczne czyszczenie filtra, a także cyklonowy system separacji wstępnej zapewniają niezawodne zbieranie drobnego pyłu. Zbiornik ze stali nierdzewnej jest połączony z odkurzaczem za pomocą praktycznego i łatwego w obsłudze mechanizmu. Inteligentne tłumienie dźwięku zmniejsza hałas podczas pracy bez uszczerbku dla wydajności. Dzięki wysokiej jakości kółkom i niewielkim wymiarom odkurzacz IVR 35/24-2 Sc Me M ACD zaskakuje doskonałą zwrotnością i maksymalną wszechstronnością.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Z praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Pomimo kompaktowej konstrukcji, oferuje wiele możliwości przechowywania akcesoriów. Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów
  • Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 144 / 520
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23
Pojemność zbiornika (l) 35
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,4
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 53
Waga z opakowaniem (kg) 54,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 740 x 580 x 1105

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr kieszeniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Wideo

Zastosowania
  • Do małych ilości palnych i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Akcesoria