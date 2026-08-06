Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Wydajny odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD do odkurzania drobnego pyłu. Idealnie nadaje się do czyszczenia konserwacyjnego w warsztatach i halach produkcyjnych.
Bardzo niski i kompaktowy podstawowy odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD z filtrem klasy M, który zapewnia bezpieczne odkurzanie niewielkich ilości drobnych wiórów oraz pyłów palnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Solidna konstrukcja i niewielkie rozmiary odkurzacza zapewniają długą żywotność w niezmiennie trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki dwóm mocnym silnikom obejściowym urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia konserwacyjnego w warsztatach lub halach produkcyjnych. Wewnętrzny wzmocniony filtr kieszeniowy o dużej powierzchni filtracyjnej (1,4 m²) i skuteczne czyszczenie filtra, a także cyklonowy system separacji wstępnej zapewniają niezawodne zbieranie drobnego pyłu. Zbiornik ze stali nierdzewnej jest połączony z odkurzaczem za pomocą praktycznego i łatwego w obsłudze mechanizmu. Inteligentne tłumienie dźwięku zmniejsza hałas podczas pracy bez uszczerbku dla wydajności. Dzięki wysokiej jakości kółkom i niewielkim wymiarom odkurzacz IVR 35/24-2 Sc Me M ACD zaskakuje doskonałą zwrotnością i maksymalną wszechstronnością.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Solidny i ergonomicznyZ praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Pomimo kompaktowej konstrukcji, oferuje wiele możliwości przechowywania akcesoriów. Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatoraZapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów
- Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|35
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,4
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|53
|Waga z opakowaniem (kg)
|54,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|740 x 580 x 1105
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr kieszeniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do małych ilości palnych i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)