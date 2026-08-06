Niezwykle niski i kompaktowy odkurzacz przemysłowy klasy podstawowej IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set w zestawie z akcesoriami i z techniką filtracyjną dla klasy pyłu M, która zapewnia bezpieczne odkurzanie małych ilości drobnych wiórów, a także pyłów palnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0.1 mg/m³).Solidna konstrukcja i niewielkie gabaryty odkurzacza zapewniają długą żywotność w trudnej, codziennej eksploatacji w warunkach przemysłowych. Dzięki dwóm wydajnym silnikom by-pass, maszyna jest idealna do czyszczenia konserwacyjnego w warsztatach lub halach produkcyjnych.Wewnętrzny, wzmocniony filtr kieszeniowy o dużej powierzchni filtracyjnej (1.4 m²) i skuteczne oczyszczanie filtra, a także cyklonowy system separacji wstępnej, zapewniają niezawodne zbieranie drobnych pyłów.Zbiornik na odpady ze stali nierdzewnej jest połączony z odkurzaczem za pomocą praktycznego i łatwego w obsłudze mechanizmu opuszczania/odstawiania.Inteligentne tłumienie hałasu redukuje dźwięk roboczy bez obniżania wydajności. Dzięki wysokiej jakości kółkom i małym wymiarom, odkurzacz IVR 35/24-2 Sc Me M ACD imponuje doskonałą zwrotnością i maksymalną wszechstronnością.