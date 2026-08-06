Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD o dużej mocy, przeznaczony do odkurzania drobnych, palnych pyłów. Zawiera akcesoria i idealnie nadaje się do czyszczenia konserwacyjnego w warsztatach i halach produkcyjnych.

Niezwykle niski i kompaktowy odkurzacz przemysłowy klasy podstawowej IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set w zestawie z akcesoriami i z techniką filtracyjną dla klasy pyłu M, która zapewnia bezpieczne odkurzanie małych ilości drobnych wiórów, a także pyłów palnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0.1 mg/m³).Solidna konstrukcja i niewielkie gabaryty odkurzacza zapewniają długą żywotność w trudnej, codziennej eksploatacji w warunkach przemysłowych. Dzięki dwóm wydajnym silnikom by-pass, maszyna jest idealna do czyszczenia konserwacyjnego w warsztatach lub halach produkcyjnych.Wewnętrzny, wzmocniony filtr kieszeniowy o dużej powierzchni filtracyjnej (1.4 m²) i skuteczne oczyszczanie filtra, a także cyklonowy system separacji wstępnej, zapewniają niezawodne zbieranie drobnych pyłów.Zbiornik na odpady ze stali nierdzewnej jest połączony z odkurzaczem za pomocą praktycznego i łatwego w obsłudze mechanizmu opuszczania/odstawiania.Inteligentne tłumienie hałasu redukuje dźwięk roboczy bez obniżania wydajności. Dzięki wysokiej jakości kółkom i małym wymiarom, odkurzacz IVR 35/24-2 Sc Me M ACD imponuje doskonałą zwrotnością i maksymalną wszechstronnością.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Z praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Pomimo kompaktowej konstrukcji, oferuje wiele możliwości przechowywania akcesoriów. Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów
  • Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 144 / 520
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23
Pojemność zbiornika (l) 35
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,4
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 55,6
Waga z opakowaniem (kg) 58,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 740 x 580 x 1088

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr kieszeniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: tak
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Odkurzacz przemysłowy IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Wideo

Zastosowania
  • Do małych ilości palnych i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Akcesoria