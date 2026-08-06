Odpylacz przemysłowy ID 130/22
Przenośny, sterowany momentem obrotowym system odpylania ID 130/22 umożliwia zasysanie dużych ilości drobnych, niebezpiecznych dla zdrowia wiórów i pyłów (OEL > 0,1 mg/m³). Niezawodne urządzenie jest łatwe w obsłudze. Urządzenie posiada solidną, łatwą w serwisowaniu konstrukcję.
System odpylania ID 130/22 jest wyposażony w wydajną i energooszczędną sprężarkę promieniową (IE3) o dużym przepływie objętościowym, która została również zaprojektowana do pracy ciągłej w trybie trzyzmianowym. Trójfazowa jednostka mobilna o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczona do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (TLV > 0,1 mg/m³). Jej solidna i łatwa w serwisowaniu konstrukcja spełnia kluczowe wymagania stawiane w trudnych warunkach przemysłowych. Skuteczne czyszczenie trwałego i kompaktowego filtra odbywa się za pomocą ręcznego mechanizmu wytrząsania. Pojemnik na odpady o pojemności 170 litrów można łatwo i ergonomicznie opróżnić bez zdejmowania głowicy napędowej dzięki zdejmowanej obudowie. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie na maszynie gwarantuje niskie zapylenie i bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń.
Cechy i zalety
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracyFiltr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowejRuchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałówBezpyłowe opróżnianie dzięki workowi z polietylenu ze zintegrowanym mechanizmem zamykania. Łatwe usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Pojemność zbiornika (l)
|170
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|9
|Średnica przyłącza
|ID 140
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|75
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|158
|Waga z opakowaniem (kg)
|163
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Wyposażenie
- Filtry: Filtr kartridżowy
Wideo
Zastosowania
- Do odkurzania dużych ilości niebezpiecznego pyłu (OEL > 0,1 mg/m³)
- Do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i pyłu