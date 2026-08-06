Odpylacz przemysłowy ID 130/22

Przenośny, sterowany momentem obrotowym system odpylania ID 130/22 umożliwia zasysanie dużych ilości drobnych, niebezpiecznych dla zdrowia wiórów i pyłów (OEL > 0,1 mg/m³). Niezawodne urządzenie jest łatwe w obsłudze. Urządzenie posiada solidną, łatwą w serwisowaniu konstrukcję.

System odpylania ID 130/22 jest wyposażony w wydajną i energooszczędną sprężarkę promieniową (IE3) o dużym przepływie objętościowym, która została również zaprojektowana do pracy ciągłej w trybie trzyzmianowym. Trójfazowa jednostka mobilna o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczona do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (TLV > 0,1 mg/m³). Jej solidna i łatwa w serwisowaniu konstrukcja spełnia kluczowe wymagania stawiane w trudnych warunkach przemysłowych. Skuteczne czyszczenie trwałego i kompaktowego filtra odbywa się za pomocą ręcznego mechanizmu wytrząsania. Pojemnik na odpady o pojemności 170 litrów można łatwo i ergonomicznie opróżnić bez zdejmowania głowicy napędowej dzięki zdejmowanej obudowie. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie na maszynie gwarantuje niskie zapylenie i bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń. 

Cechy i zalety
Odpylacz przemysłowy ID 130/22: Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Filtr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Odpylacz przemysłowy ID 130/22: Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Odpylacz przemysłowy ID 130/22: Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Bezpyłowe opróżnianie dzięki workowi z polietylenu ze zintegrowanym mechanizmem zamykania. Łatwe usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 370 / 1329
Podciśnienie (mbar/kPa) 33 / 3,3
Pojemność zbiornika (l) 170
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 9
Średnica przyłącza ID 140
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 75
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 158
Waga z opakowaniem (kg) 163
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 790 x 1580

Wyposażenie

  • Filtry: Filtr kartridżowy
Odpylacz przemysłowy ID 130/22
Odpylacz przemysłowy ID 130/22

Wideo

Zastosowania
  • Do odkurzania dużych ilości niebezpiecznego pyłu (OEL > 0,1 mg/m³)
  • Do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i pyłu
Akcesoria