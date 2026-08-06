System odpylania ID 130/22 jest wyposażony w wydajną i energooszczędną sprężarkę promieniową (IE3) o dużym przepływie objętościowym, która została również zaprojektowana do pracy ciągłej w trybie trzyzmianowym. Trójfazowa jednostka mobilna o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczona do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (TLV > 0,1 mg/m³). Jej solidna i łatwa w serwisowaniu konstrukcja spełnia kluczowe wymagania stawiane w trudnych warunkach przemysłowych. Skuteczne czyszczenie trwałego i kompaktowego filtra odbywa się za pomocą ręcznego mechanizmu wytrząsania. Pojemnik na odpady o pojemności 170 litrów można łatwo i ergonomicznie opróżnić bez zdejmowania głowicy napędowej dzięki zdejmowanej obudowie. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie na maszynie gwarantuje niskie zapylenie i bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń.