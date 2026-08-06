Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Afc

Kompaktowy, przenośny odpylacz przemysłowy ID 130/22 Afc z elektrycznym otrzepywaniem filtra do zasysania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Sterowany momentem obrotowym.

Mobilny, trójfazowy odkurzacz przemysłowy ID 130/22 Afc o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczony do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Skuteczne czyszczenie wytrzymałego i kompaktowego filtra odbywa się za pomocą elektrycznego mechanizmu wytrząsania. Odpylacz jest wyposażony w wydajną, energooszczędną sprężarkę promieniową (IE3) zaprojektowaną do pracy ciągłej na trzy zmiany przy dużych przepływach objętościowych. Oprócz solidnej i łatwej w serwisowaniu konstrukcji, spełnia kluczowe wymagania dla trudnych, przemysłowych zastosowań. Wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie 170-litrowego pojemnika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Dzięki polietylenowemu workowi ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem kompensującym ciśnienie na maszynie, zanieczyszczenia mogą być opróżniane bezpiecznie i bez wytwarzania dużych ilości pyłu.

Cechy i zalety
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Afc: Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Filtr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Afc: Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Afc: Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Bezpyłowe opróżnianie dzięki workowi z polietylenu ze zintegrowanym mechanizmem zamykania. Skuteczne usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 370 / 1329
Podciśnienie (mbar/kPa) 33 / 3,3
Pojemność zbiornika (l) 170
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna (m²) 9
Średnica przyłącza ID 140
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 75
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 174
Waga z opakowaniem (kg) 174
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 780 x 1580
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Afc
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Afc

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Zastosowania
  • Do dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
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