Mobilny, trójfazowy odkurzacz przemysłowy ID 130/22 Afc o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczony do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Skuteczne czyszczenie wytrzymałego i kompaktowego filtra odbywa się za pomocą elektrycznego mechanizmu wytrząsania. Odpylacz jest wyposażony w wydajną, energooszczędną sprężarkę promieniową (IE3) zaprojektowaną do pracy ciągłej na trzy zmiany przy dużych przepływach objętościowych. Oprócz solidnej i łatwej w serwisowaniu konstrukcji, spełnia kluczowe wymagania dla trudnych, przemysłowych zastosowań. Wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie 170-litrowego pojemnika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Dzięki polietylenowemu workowi ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem kompensującym ciśnienie na maszynie, zanieczyszczenia mogą być opróżniane bezpiecznie i bez wytwarzania dużych ilości pyłu.