Odpylacz przemysłowy ID 265/55 Afc
Stacjonarna jednostka odpylająca ID 265/55 Afc przeznaczona jest do jest do odpylania dużych ilości pyłu, drobnych opiłków i niebezpiecznych dla zdrowia pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Ta solidna konstrukcja dostosowana do trudnych zastosowań przemysłowych jest przeznaczona do ciągłej pracy w trybie trzyzmianowym.
Stacjonarny, cichy system odpylania ID 265/55 Afc jest przeznaczony do odkurzania dużych ilości pyłu i drobnych opiłków. Trójfazowe urządzenie o mocy znamionowej 5,5 kW z systemem filtracji dla pyłów klasy M jest wyposażone w wydajną, energooszczędną (IE3) sprężarkę promieniową do dużych przepływów, a także bezobsługowy silnik. Ta solidna konstrukcja dostosowana do trudnych zastosowań przemysłowych jest przeznaczona do ciągłej pracy w trybie trzyzmianowym. Elektryczny silnik wibracyjny zapewnia skuteczne czyszczenie trwałego i nadającego się do mycia filtra kieszeniowego. Zbiornik 50 l zawiera wziernik do kontroli poziomu napełnienia i jest opróżniany za pomocą ergonomicznego wózka, bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym zapewnia bezpyłowy proces i bezpieczną utylizację zasysanych odpadów. Na życzenie zakres zastosowania urządzenia można rozszerzyć o filtry do pyłów klasy H, przystosowania do Strefy 22, lub używania do obsługi wielu punktów jednocześnie.
Cechy i zalety
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy i elektryczne oczyszczanie filtra
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Pojemność zbiornika (l)
|50
|Materiał zbiornika
|Metal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|5,5
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 175
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Waga bez akcesoriów (kg)
|370
|Waga z opakowaniem (kg)
|469
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Wyposażenie
- Filtry: Filtr kieszeniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do odkurzania dużych ilości niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i pyłu