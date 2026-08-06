Stacjonarny, cichy system odpylania ID 265/55 Afc jest przeznaczony do odkurzania dużych ilości pyłu i drobnych opiłków. Trójfazowe urządzenie o mocy znamionowej 5,5 kW z systemem filtracji dla pyłów klasy M jest wyposażone w wydajną, energooszczędną (IE3) sprężarkę promieniową do dużych przepływów, a także bezobsługowy silnik. Ta solidna konstrukcja dostosowana do trudnych zastosowań przemysłowych jest przeznaczona do ciągłej pracy w trybie trzyzmianowym. Elektryczny silnik wibracyjny zapewnia skuteczne czyszczenie trwałego i nadającego się do mycia filtra kieszeniowego. Zbiornik 50 l zawiera wziernik do kontroli poziomu napełnienia i jest opróżniany za pomocą ergonomicznego wózka, bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym zapewnia bezpyłowy proces i bezpieczną utylizację zasysanych odpadów. Na życzenie zakres zastosowania urządzenia można rozszerzyć o filtry do pyłów klasy H, przystosowania do Strefy 22, lub używania do obsługi wielu punktów jednocześnie.