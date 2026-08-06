Odpylacz przemysłowy ID 265/55 Afc

Stacjonarna jednostka odpylająca ID 265/55 Afc przeznaczona jest do jest do odpylania dużych ilości pyłu, drobnych opiłków i niebezpiecznych dla zdrowia pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Ta solidna konstrukcja dostosowana do trudnych zastosowań przemysłowych jest przeznaczona do ciągłej pracy w trybie trzyzmianowym.

Stacjonarny, cichy system odpylania ID 265/55 Afc jest przeznaczony do odkurzania dużych ilości pyłu i drobnych opiłków. Trójfazowe urządzenie o mocy znamionowej 5,5 kW z systemem filtracji dla pyłów klasy M jest wyposażone w wydajną, energooszczędną (IE3) sprężarkę promieniową do dużych przepływów, a także bezobsługowy silnik. Ta solidna konstrukcja dostosowana do trudnych zastosowań przemysłowych jest przeznaczona do ciągłej pracy w trybie trzyzmianowym. Elektryczny silnik wibracyjny zapewnia skuteczne czyszczenie trwałego i nadającego się do mycia filtra kieszeniowego. Zbiornik 50 l zawiera wziernik do kontroli poziomu napełnienia i jest opróżniany za pomocą ergonomicznego wózka, bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym zapewnia bezpyłowy proces i bezpieczną utylizację zasysanych odpadów. Na życzenie zakres zastosowania urządzenia można rozszerzyć o filtry do pyłów klasy H, przystosowania do Strefy 22, lub używania do obsługi wielu punktów jednocześnie.

Cechy i zalety
Odpylacz przemysłowy ID 265/55 Afc: Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Odpylacz przemysłowy ID 265/55 Afc: Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
Odpylacz przemysłowy ID 265/55 Afc: Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy i elektryczne oczyszczanie filtra
Wytrzymały, zmywalny filtr kieszeniowy i elektryczne oczyszczanie filtra
Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 738 / 2655
Podciśnienie (mbar/kPa) 47 / 4,7
Pojemność zbiornika (l) 50
Materiał zbiornika Metal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 5,5
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 175
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Waga bez akcesoriów (kg) 370
Waga z opakowaniem (kg) 469
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1086 x 1363 x 2667

Wyposażenie

  • Filtry: Filtr kieszeniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odpylacz przemysłowy ID 265/55 Afc
Odpylacz przemysłowy ID 265/55 Afc

Wideo

Zastosowania
  • Do odkurzania dużych ilości niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i pyłu
Akcesoria