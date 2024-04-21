AKUMULATOROWY ODKURZACZ SZCZOTKOWY CV 30/2 Bp
Bez kabli, bez kompromisów.
Jeden do wszystkiego. Kärcher CV 30/2 Bp to pierwszy profesjonalny akumulatorowy odkurzacz szczotkowy do wszystkich tekstylnych pokryć podłogowych i posadzek twardych. Wyposażony w automatyczne wykrywanie posadzki, funkcję czyszczenia szczotki i niski prześwit, kompaktowy i zwrotny odkurzacz szczotkowy z łatwością czyści również pod meblami i w miejscach z dużą liczbą mebli.
CV 30/2 Bp: niezawodny partner w każdej sytuacji
Jedna maszyna, wiele możliwości: Dzięki naszym nowym akumulatorowym pionowym odkurzaczom szczotkowym CV 30/2 Bp sprzątanie jest możliwe w każdej sytuacji. Dzięki wyjątkowo niskiemu prześwitowi ten kompaktowy odkurzacz z łatwością sprząta pod łóżkami i innymi meblami. Praktyczna ssawka do powierzchni umożliwia czyszczenie stołów, szafek, framug drzwi, sufitów i lamp lub wąskich miejsc.
Najważniejsza zaleta: kompaktowa konstrukcja i zwrotność
Prosta obsługa, maksymalna mobilność i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń: Odkurzacz profesjonalny CV 30/2 Bp to doskonały pionowy odkurzacz szczotkowy do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia doskonałą wydajność czyszczenia na wszystkich dywanach i twardych powierzchniach dzięki automatycznemu wykrywaniu posadzki. Zajmujący niewiele miejsca, zasilany akumulatorowo pionowy odkurzacz szczotkowy jest bezprzewodowy, zwrotny i bardzo łatwy w obsłudze. Szukanie gniazdka i irytujący kabel to już przeszłość.
DOSKONAŁE EFEKTY SZYBCIEJ
Automatyczne wykrywanie posadzki
Odkurzacz automatycznie wykrywa podłoże, na którym się znajduje i odpowiednio dostosowuje poziom wydajności. Oznacza to, że doskonałe efekty czyszczenia można osiągnąć zarówno na powierzchniach tekstylnych, jak i twardych.
Funkcja samoczyszczenia szczotki walcowej
Funkcję czyszczenia szczotki walcowej można aktywować za pomocą przełącznika nożnego. Owinięte włosy są oddzielane i całkowicie odkurzane. Odkurzacz umożliwia szybkie, skuteczne i higieniczne czyszczenie szczotki walcowej bez konieczności jej ręcznego wyjmowania. Oszczędza to czas podczas sprzątania.
Kompaktowy design z niewielkim prześwitem
Kompaktowy i zwrotny odkurzacz o ultrapłaskiej konstrukcji doskonale nadaje się do kompleksowego i dokładnego sprzątania pod płaskimi meblami, takimi jak łóżka, meble lub komody.
PONIEWAŻ LICZY SIĘ WNĘTRZE:
Odkryj zalety naszego nowego pionowego odkurzacza szczotkowego CV 30/2 Bp z zasilaniem akumulatorowym.
Mocny akumulator 36 V Kärcher Battery Power+
Potężna wydajność i bezprzewodowa elastyczność: Akumulator jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z platform bateryjnych 36 V Kärcher Battery Power+ i Battery Power.
Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja
Kompaktowa i solidna konstrukcja odkurzacza CV 30/2 Bp jest niezwykle niezawodna, a także efektywna kosztowo dzięki długiej żywotności.
Wiedza w zasięgu ręki
Akumulator 36 V zapewnia przejrzystość użytkowania. Wykrywa podłączone urządzenie i automatycznie wyświetla pozostały czas pracy podczas odkurzania.
Wielofunkcyjny, innowacyjny uchwyt z wyświetlaczem LED
Wyposażony w ergonomiczny włącznik/wyłącznik, wyświetlacz LED z praktycznym wskaźnikiem pozostałego czasu pracy akumulatora oraz tryb eco!efficiency, który wydłuża czas pracy i redukuje hałas podczas odkurzania w trakcie pracy.
Prosta i ergonomiczna obsługa
Odkurzacz CV 30/2 Bp jest łatwy w obsłudze bez instrukcji. Proaktywnie wspiera użytkownika, urządzenie można wygodnie włączać i wyłączać oraz ma ergonomiczną konstrukcję. Posiada również funkcję automatycznego wykrywania posadzki oraz czyszczenia szczotki walcowej.
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Opcjonalny filtr HEPA 14 zwiększa wydajność filtra i poprawia wydmuchiwane powietrze. Stopień separacji 99,995% jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Nawet aerozole, wirusy i bakterie są skutecznie i prawie całkowicie odfiltrowywane z powietrza i nieuwalniane z powrotem do powietrza otoczenia.
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE: PRZEGLĄD CECH WYDAJNOŚCIOWYCH
Wielofunkcyjny uchwyt
Odkurzacz CV 30/2 Bp zawiera wyświetlacz LED pokazujący pozostały czas pracy akumulatora. Przełącznik WŁ./WYŁ. jest wygodny w użyciu. Istnieje również opcja przełączenia na praktyczny tryb eco!efficiency w dowolnym momencie. Wydłuża to pozostały czas pracy akumulatora i zmniejsza hałas podczas pracy.
Wyświetlacz LED
Podczas pracy wyświetlacz LED pokazuje pozostały czas pracy akumulatora Battery Power+ w minutach, a także odpowiednie kody serwisowe.
Intuicyjna koncepcja obsługi
Wszystkie funkcje można kontrolować w prosty i ergonomiczny sposób za pomocą uchwytu CV 30/2 Bp. Prosty, praktyczny i szybki w czyszczeniu.
Przydatny pierścień fałszywego powietrza
Przy dużych siłach ślizgowych, np. na dywanach o wysokiej zawartości włókien, można otworzyć pokrywę fałszywego powietrza, obracając żółty pierścień i natychmiast zmniejszyć siłę poślizgu.
Ssawka do powierzchni
Odkurzacz CV 30/2 Bp Adv jest standardowo wyposażony w dodatkową ssawkę do powierzchni. Praktyczna ssawka jest również dostępna dla wszystkich innych wariantów jako opcjonalne akcesorium. Umożliwia głębokie czyszczenie również w trudno dostępnych miejscach, takich jak szafki, narożniki i przestrzenie pod meblami.
Trwała moc akumulatora
Niezwykle wydajny akumulator Battery Power+. Akumulator litowo-jonowy 36 V o pojemności 6,0 Ah zapewnia długi czas pracy. Zawiera innowacyjną technologią Real Time za pośrednictwem wyświetlacza LCD. Bezprzewodowa swoboda ruchu i sprzątanie wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.
NIEZAWODNY: PRZEGLĄD TECHNOLOGII
Dzięki automatycznemu wykrywaniu posadzki, praktycznej funkcji czyszczenia szczotki i ultrapłaskiej konstrukcji, odkurzacz CV 30/2 Bp zapewnia maksymalną elastyczność i mobilność. Technologia akumulatorowa 36 V zawsze zapewnia doskonałe efekty czyszczenia, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. W codziennym użytkowaniu ten inteligentny, zasilany akumulatorowo pionowy odkurzacz szczotkowy oferuje maksymalną mobilność i elastyczne zastosowania, szczególnie w kontekście sprzątania hoteli i budynków.
Mobilność
Odkurzacz CV 30/2 Bp oferuje nowy wymiar niezależności w czyszczeniu. Dzięki wydajnemu akumulatorowi bezprzewodowe i wydajne czyszczenie jest możliwe wszędzie. Ultrapłaski, akumulatorowy pionowy odkurzacz szczotkowy o wyjątkowo niskim prześwicie bez problemu radzi sobie z dokładnym sprzątaniem pod niskimi meblami, takimi jak łóżka, komody czy szafki.
Opcjonalny filtr HEPA 14
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Opcjonalny filtr HEPA 14 zwiększa wydajność filtra i poprawia wydmuchiwane powietrze. Jego stopień separacji wynosi 99,995%, co poświadcza certyfikat zgodności z normą DIN EN 1822:2019. Nawet aerozole, wirusy i zarazki są niezawodnie i prawie całkowicie wchłaniane.
Tryb eco!efficiency
Ekonomiczny tryb eco!efficiency zapewnia zarówno niższy poziom hałasu podczas czyszczenia w trakcie pracy, jak i znacznie dłuższy czas pracy akumulatora.
STWORZONY PRZEZ PROFESJONALISTÓW DLA PROFESJONALISTÓW: DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST AKUMULATOROWY PIONOWY ODKURZACZ SZCZOTKOWY CV 30/2 BP?
Odkurzacz Kärcher CV 30/2 Bp idealnie nadaje się do profesjonalnego użytku wszędzie tam, gdzie konieczne jest regularne czyszczenie posadzek twardych lub tekstylnych. Niezależnie od gniazd i kabli, szybkość i wydajność w użytkowaniu przemysłowym są możliwe w każdym miejscu.
Dostawcy usług budowlanych
- Profesjonalne czyszczenie powierzchni tekstylnych i twardych w typowych obszarach, takich jak recepcje, biura, sale konferencyjne i seminaryjne.
- Elastyczne i bezprzewodowe czyszczenie również pod niskimi meblami
Hotelarstwo i turystyka
- Profesjonalny, zasilany akumulatorowo, pionowy odkurzacz szczotkowy do wszystkich rodzajów posadzek, zarówno twardych, jak i tekstylnych.
- Doskonałe czyszczenie dzięki wyjątkowo niskiemu prześwitowi, również pod łóżkami, komodami i szafkami
- Praktyczna ssawka powierzchniowa do dokładnego czyszczenia również szafek, sufitów, a także w innych zastosowaniach powyżej poziomu posadzki.