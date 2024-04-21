AKUMULATOROWY ODKURZACZ SZCZOTKOWY CV 30/2 Bp

CV 30/2 Bp: niezawodny partner w każdej sytuacji

Jedna maszyna, wiele możliwości: Dzięki naszym nowym akumulatorowym pionowym odkurzaczom szczotkowym CV 30/2 Bp sprzątanie jest możliwe w każdej sytuacji. Dzięki wyjątkowo niskiemu prześwitowi ten kompaktowy odkurzacz z łatwością sprząta pod łóżkami i innymi meblami. Praktyczna ssawka do powierzchni umożliwia czyszczenie stołów, szafek, framug drzwi, sufitów i lamp lub wąskich miejsc.

Najważniejsza zaleta: kompaktowa konstrukcja i zwrotność



Prosta obsługa, maksymalna mobilność i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń: Odkurzacz profesjonalny CV 30/2 Bp to doskonały pionowy odkurzacz szczotkowy do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia doskonałą wydajność czyszczenia na wszystkich dywanach i twardych powierzchniach dzięki automatycznemu wykrywaniu posadzki. Zajmujący niewiele miejsca, zasilany akumulatorowo pionowy odkurzacz szczotkowy jest bezprzewodowy, zwrotny i bardzo łatwy w obsłudze. Szukanie gniazdka i irytujący kabel to już przeszłość.