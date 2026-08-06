Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I LPG
Zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I LPG łączy w sobie solidną konstrukcję, prostą obsługę i dużą moc zamiatania, dzięki czemu nadaje się do wymagających zastosowań na zewnątrz oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Solidna, trwała i idealna do dużych ilości zanieczyszczeń i pyłu na zewnątrz i w dobrze wentylowanych pomieszczeniach: zamiatarka LPG przemysłowa KM 130/300 R I firmy Kärcher. Nawet długotrwałe czyszczenie nie stanowi problemu dla dużego pojemnika na odpady i mocnego silnika LPG, a solidna metalowa rama ochronna i łatwa obsługa dźwigni są idealnie dostosowane do trudnych warunków przemysłowych. Dzięki standardowym funkcjom, w tym wysoce wydajnemu systemowi filtrów kieszeniowych i opcjonalnej regulacji prędkości szczotki bocznej w celu wydajnego podawania zanieczyszczeń do rolki zamiatającej i ograniczenia rozpraszania pyłu do minimum, zamiatarka KM 130/300 R I LPG gwarantuje praktycznie bezpyłowe zamiatanie, nawet w ekstremalnie zapylonych środowiskach. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja obejmuje również wygodne siedzisko, poręczne schowki i wskaźniki LED pokazujące aktualny stan pracy. Odporne na przebicie koła z pełnej gumy, przednie światła LED i lampa ostrzegawcza zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w bezpośrednim środowisku pracy. Inne dostępne zestawy wyposażenia dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i sprawiają, że urządzenie staje się specjalistą w dziedzinie czyszczenia.
Cechy i zalety
Prosta, solidna obsługa dźwigniDla wygody wszystkie ważne funkcje można obsługiwać za pomocą dźwigni. Kontrolki LED informują o stanie pracy. Wygodna obsługa za pomocą 1 pedału z przełącznikiem do jazdy do przodu i do tyłu.
Hydrauliczne opróżnianie zbiornikaZanieczyszczenia można opróżniać bezpiecznie, łatwo i bezdotykowo. Łatwy w obsłudze system opróżniania pojemnika na wysokości do 1,40 m.
Opcjonalna regulacja prędkości szczotki bocznejOptymalny system podawania kierujący zanieczyszczenia do rolki zamiatającej. Skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu podczas zamiatania. Znacznie mniejszy wpływ pyłu na użytkownika.
Przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja
- Wygodne siedzisko można dostosować do wzrostu użytkownika.
- Umożliwia pracę bez zmęczenia, nawet przez długi czas, gdy jest to konieczne.
- Łatwy dostęp do elementów sterujących zapewnia komfortowe środowisko pracy.
Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni
- Duża powierzchnia filtra utrzymuje niski poziom pyłu podczas zamiatania.
- Praktyczne czyszczenie filtra za pomocą silnika wibracyjnego.
Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania.
- Bardzo niskie koszty utrzymania, oszczędność czasu i pieniędzy.
- Konstrukcja napędu odporna na zużycie.
- Niezwykła wytrzymałość nawet w trudnych warunkach pracy.
Bardzo łatwe serwisowanie
- Łatwo dostępny system filtrów kieszeniowych.
- Technologia niewymagająca konserwacji z napędem w pełni hydraulicznym bez elektroniki.
Hydrauliczny napęd na tylne koła z oponami z pełnej gumy
- Łatwe manewrowanie nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Odporne na przebicia opony z pełnej gumy sprawiają, że ostre przedmioty nie stanowią problemu.
Szuflowa metoda zamiatania
- Dokładnie zbiera zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni.
- Nie wznieca kurzu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|LPG
|Napęd trakcyjny
|Czterosuwowy silnik
|Producent silnika
|Kubota
|Moc napędu (kW)
|17,5
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|13000
|Szerokość robocza (mm)
|1000
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1300
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1550
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|300
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|18
|Prędkość robocza (km/h)
|10
|Waga z akcesoriami (kg)
|920
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|920
|Waga z opakowaniem (kg)
|920
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2082 x 1345 x 1469
Zakres dostawy
- Filtr kieszeniowy
- Odporne na przebicia opony (opcja)
Wyposażenie
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Szuflowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Pływająco zawieszona szczotka główna
Wideo
Zastosowania
- Fabryki produkcyjne
- Odlewnie
- Zakłady obróbki metali
- Magazyny
- Place budowy
- Huty żelaza i stali
- Zakłady obróbki skrawaniem
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.