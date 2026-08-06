Solidna, trwała i idealna do dużych ilości zanieczyszczeń i pyłu w pomieszczeniach i na zewnątrz: zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I Bp firmy Kärcher. Duży pojemnik na odpady i mocny silnik pozwalają na czyszczenie nawet przez 3,5 godziny, a solidna metalowa rama ochronna i łatwa obsługa dźwigni są idealnie dostosowane do trudnych warunków przemysłowych. Dzięki standardowym funkcjom, w tym wysoce wydajnemu systemowi filtrów kieszeniowych i opcjonalnej regulacji prędkości szczotki bocznej w celu wydajnego podawania zanieczyszczeń do rolki zamiatającej i ograniczenia rozpraszania pyłu do minimum, zamiatarka KM 130/300 R I Bp gwarantuje praktycznie bezpyłowe zamiatanie, nawet w ekstremalnie zapylonych środowiskach. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja obejmuje również wygodne siedzisko, poręczne schowki i wskaźniki LED pokazujące aktualny stan pracy. Odporne na przebicie koła z pełnej gumy, przednie światła LED i lampa ostrzegawcza zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w bezpośrednim środowisku pracy. Inne dostępne zestawy wyposażenia dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i sprawiają, że urządzenie staje się specjalistą w dziedzinie czyszczenia. Akumulator i ładowarka nie są częścią zestawu.