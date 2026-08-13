Zamiatarka KM 70/20 C 2SB 2in1

Efektowne czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz: zamiatarka ręczna KM 70/20 C 2SB z 2 szczotkami bocznymi zapewnia dużą wydajność powierzchniową i praktycznie bezpyłowe zamiatanie. W zestawie dwie szczotki boczne - standardowa i twarda

Zamiatarka ręczna KM 70/20 C 2SB czyści za pomocą 2 szczotek bocznych i szczotki głównej. Wydajność powierzchniowa KM 70/20 C 2SB jest 9 razy wyższa niż w przypadku miotły. Szczotkę główną można regulować w 6 stopniach, co w połączeniu z bezstopniowo regulowanymi szczotkami bocznymi zapewnia optymalny efekt czyszczenia na różnych posadzkach. Zastosowany filtr sprawia, że zamiatanie jest praktycznie bezpyłowe. Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości i system Home Base do przenoszenia dodatkowego wyposażenia, takiego jak wiadra i chwytaki do śmieci, zapewniają ergonomiczną obsługę. Po zakończeniu pracy zamiatarkę KM 70/20 C 2SB można przechowywać w pozycji parkingowej, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca. Atrakcyjne opakowanie zaprojektowano specjalnie z myślą o punktach sprzedaży.

Cechy i zalety
Zamiatarka KM 70/20 C 2SB 2in1: Bezstopniowa regulacja szczotki walcowej i szczotek bocznych
Bezstopniowa regulacja szczotki walcowej i szczotek bocznych
Regulacja siły nacisku zapewnia optymalne rezultaty zamiatania. Regulacja siły nacisku zmniejsza zużycie rolki zamiatającej. W celu ochrony włosia rolka zamiatająca i szczotka boczna mogą być całkowicie odciążone (np. podczas transportu na miejsce pracy)
Zamiatarka KM 70/20 C 2SB 2in1: Filtr przeciwpyłowy
Filtr przeciwpyłowy
Filtr oczyszcza powietrze wylotowe z pyłu i zapobiega unoszeniu się go podczas zamiatania. Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zamiatarkę.
Zamiatarka KM 70/20 C 2SB 2in1: Opcjonalny zestaw Home-Base
Opcjonalny zestaw Home-Base
Wygodne przechowywanie dodatkowego sprzętu, takiego jak wiadra i chwytaki na śmieci. Akcesoria można trzymać na uchwycie.
Duży zbiornik na zanieczyszczenia
  • Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci.
Regulowany uchwyt prowadzący
  • Idealna ergonomia pracy dzięki 3 różnym pozycjom uchwytu prowadzącego.
  • Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zamiatarkę.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Ręcznie
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 3920
Szerokość robocza (mm) 480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 700
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 980
Pojemność zbiornika brutto/netto (l) 45 / 20
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 23,3
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 22
Waga z opakowaniem (kg) 28,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 989 / 800 / 416

Zakres dostawy

  • Filtr pyłu

Wyposażenie

  • Napęd ręczny
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
  • Składany uchwyt prowadzący
  • Szuflowa metoda zamiatania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Zastosowania
  • Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
  • Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
  • Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
  • Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.