Doskonale wyposażona, bardzo łatwa zamiatarka z fotelem dla operatora KM 85/50 R robi wrażenie pod każdym względem. Urządzenie jest standardowo wyposażone w wydajny i trwały akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah oraz szybką ładowarkę. W standardzie znajdują się również: obrotowa szczotka boczna z regulacją prędkości, duży filtr pyłu zapewniający bezpyłową pracę oraz widoczny z zewnątrz wskaźnik zużycia głównej szczotki zamiatającej. Dzięki przemyślanej, kompaktowej konstrukcji zamiatarka KM 85/50 R oferuje imponującą zwinność i zwrotność, dzięki czemu nadaje się również do czyszczenia w wąskich i ograniczonych przestrzeniach. Ponadto urządzenie oferuje prostą koncepcję obsługi z rozwiązaniami takimi jak oscylująca szczotka zapewniająca bardzo dobre efekty czyszczenia nawet na nierównych posadzkach lub czyszczenie filtra pyłu z poziomu siedziska. Prace serwisowe są znacznie ułatwione dzięki pokrywie, którą można szeroko otworzyć. Główną szczotkę zamiatającą można wymienić bez użycia narzędzi. Zintegrowany system Home Base umożliwia również łatwe przenoszenie dodatkowych przyrządów do czyszczenia.