Zamiatarka z trakcją KM 85/50 R Bp Pack 90Ah Li+FC
Z akumulatorem litowo-jonowym i szybką ładowarką w standardzie kompaktowa, zwrotna zamiatarka z fotelem dla operatora KM 85/50 R wyróżnia się wysoką wydajnością powierzchniową.
Doskonale wyposażona, bardzo łatwa zamiatarka z fotelem dla operatora KM 85/50 R robi wrażenie pod każdym względem. Urządzenie jest standardowo wyposażone w wydajny i trwały akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah oraz szybką ładowarkę. W standardzie znajdują się również: obrotowa szczotka boczna z regulacją prędkości, duży filtr pyłu zapewniający bezpyłową pracę oraz widoczny z zewnątrz wskaźnik zużycia głównej szczotki zamiatającej. Dzięki przemyślanej, kompaktowej konstrukcji zamiatarka KM 85/50 R oferuje imponującą zwinność i zwrotność, dzięki czemu nadaje się również do czyszczenia w wąskich i ograniczonych przestrzeniach. Ponadto urządzenie oferuje prostą koncepcję obsługi z rozwiązaniami takimi jak oscylująca szczotka zapewniająca bardzo dobre efekty czyszczenia nawet na nierównych posadzkach lub czyszczenie filtra pyłu z poziomu siedziska. Prace serwisowe są znacznie ułatwione dzięki pokrywie, którą można szeroko otworzyć. Główną szczotkę zamiatającą można wymienić bez użycia narzędzi. Zintegrowany system Home Base umożliwia również łatwe przenoszenie dodatkowych przyrządów do czyszczenia.
Cechy i zalety
Wysoka ergonomia zapewnia komfort pracyPrzejrzyste rozmieszczenie elementów obsługowych Regulacja fotela operatora bez narzędzi. Kierownica regulowana na wysokość.
Trwała bateria litowo-jonowaSzybka ładowarka umożliwiająca pełne naładowanie akumulatora w zaledwie 2 godziny. Bezobsługowy system akumulatorów bez konieczności uzupełniania wody. Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu.
Wydajny system filtracjiFiltr płaski falisty wykonany z poliestru. Efektywny system oczyszczania za pomocą podwójnego skrobaka. Dostęp do filtra bez uzycia narzędzie poprzez szeroko otwieraną pokrywę.
Przemyślana konstrukcja zbiornika
- Łatwe w opróżnianiu 2 zbiorniki na zanieczyszczenia
- Brak ostrych krawędzi, prosty kształt zbiornika ułatwia jego całkowite opróżnianie.
- Kółka na zbiorniku na zanieczyszczenia ułatwiają jego przemieszczanie podczas opróżniania.
Zintegrowany system uchwytów Home Base
- Wygodne przechowywanie dodatkowych akcesoriów do czyszczenia na urządzeniu.
- Np. mopa, ściereczek, zmiotki i szufelki, rękawic czy butelek z detergentem.
- Duża powierzchnia do przechowywania akcesoriów z tyłu urządzenia.
Wskaźnik zużycia głównej szczotki
- Dobrze widoczne z zewnątrz.
- Precyzyjne określanie czasu wymiany.
Szczotka boczna opuszczana/regulowana
- Zabezpieczna boczne szczotki przed uszkodzeniem.
- Niezawodna i wytrzymała konstrukcja.
- Niskie koszty eksploatacji i serwisowania.
Kompaktowy design ułatwia manewrowanie
- Doskonała manewrowość.
- Nadaje się doskonale do sprzątania w zatłoczonych miejscach.
- Możliwość przejeżdżania przez drzwi (90 cm).
Regulacja prędkości bocznej szczotki
- Mozliwość dostosowania prędkości szczotki bocznej do rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
- Redukuje rozprzestrzenianie się kurzu.
Główna szczotka walcowa mocowana pływająco
- Brak konieczności regulacji zużycia.
- Doskonałe zbieranie burdu również na nierównościach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd trakcyjny
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V/W)
|24 / 1000
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|5100
|Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)
|6510
|Szerokość robocza (mm)
|615
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|850
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1085
|Pojemność akumulatora (Ah)
|90
|Napięcie akumulatora (V)
|25,6
|Czas pracy akumulatora (h)
|2
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|50
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|12
|Prędkość robocza (km/h)
|6
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|2,3
|Ładowność dopuszczalna (kg)
|maks. 90
|Waga z akcesoriami (kg)
|185
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|185
|Waga z opakowaniem (kg)
|187
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Zakres dostawy
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Mechaniczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Regulacja objętości ssania
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Regulowana prędkość szczotki bocznej
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Licznik czasu pracy
- Mobilny pojemnik na odpady
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
- Pływająco zawieszona szczotka główna
- Wielofunkcyjny wyświetlacz
- Zestaw zaczepów Home Base
Zastosowania
- Hale produkcyjne, magazyny, małe centra logistyczne
- Szybkie czyszczenie parkingów
- Małe warsztaty, szkoły, serwisy, salony samochodowe
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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