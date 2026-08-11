System biologicznego oczyszczania ścieków WRB 4000 Bio od naszego partnera, firmy aquadetox, pozwala zaoszczędzić do 98% świeżej wody w myjniach samochodowych i komercyjnych. W naturalnym procesie system oczyszcza do 4000 litrów zanieczyszczonych ścieków na godzinę i zwraca je do obiegu wody w systemie mycia pojazdów jako oczyszczoną wodę odzyskaną. Woda, która jest w pełni oczyszczona bez żadnych dodatków chemicznych, zachwyca wysoką jakością – nie jest mętna ani nie ma nieprzyjemnych zapachów. Dzięki kompaktowej konstrukcji system WRB 4000 Bio może być instalowany nawet w ograniczonych przestrzeniach i bez rozległych prac ziemnych. Brak miejsca na obiekt podziemny? Żaden problem: Naszą kompletną technologię oczyszczania ścieków można łatwo zainstalować nad ziemią. Aby zapewnić większą elastyczność i mobilność, oferujemy naszą sprawdzoną technologię zbiorników – w tym WRB Bio – jako gotowe rozwiązanie typu plug-and-play. Wystarczy wybrać odpowiedni rozmiar (20, 30 lub 40 stóp) i skorzystać z szybkiej, oszczędzającej miejsce instalacji, którą można przeprowadzić w dowolnym miejscu.