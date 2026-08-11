Urządzenie uzdatniające wodę WRB 4000 Bio
Biologiczne oczyszczanie ścieków: WRB 4000 Bio zamienia do 4000 litrów zanieczyszczonych ścieków z systemów mycia pojazdów w świeżą, zregenerowaną wodę w ciągu godziny i zwraca ją do systemu cyrkulacji. Wszystko to bez użycia chemikaliów.
System biologicznego oczyszczania ścieków WRB 4000 Bio od naszego partnera, firmy aquadetox, pozwala zaoszczędzić do 98% świeżej wody w myjniach samochodowych i komercyjnych. W naturalnym procesie system oczyszcza do 4000 litrów zanieczyszczonych ścieków na godzinę i zwraca je do obiegu wody w systemie mycia pojazdów jako oczyszczoną wodę odzyskaną. Woda, która jest w pełni oczyszczona bez żadnych dodatków chemicznych, zachwyca wysoką jakością – nie jest mętna ani nie ma nieprzyjemnych zapachów. Dzięki kompaktowej konstrukcji system WRB 4000 Bio może być instalowany nawet w ograniczonych przestrzeniach i bez rozległych prac ziemnych. Brak miejsca na obiekt podziemny? Żaden problem: Naszą kompletną technologię oczyszczania ścieków można łatwo zainstalować nad ziemią. Aby zapewnić większą elastyczność i mobilność, oferujemy naszą sprawdzoną technologię zbiorników – w tym WRB Bio – jako gotowe rozwiązanie typu plug-and-play. Wystarczy wybrać odpowiedni rozmiar (20, 30 lub 40 stóp) i skorzystać z szybkiej, oszczędzającej miejsce instalacji, którą można przeprowadzić w dowolnym miejscu.
Cechy i zalety
Biologiczne oczyszczanie wody odpadowej
- Dzięki zastosowaniu kostek BioCubes zawierających mikroorganizmy.
- Bez użycia flokulantów i innych środków chemicznych.
Doskonała jakość odzyskiwanej wody
- Brak zmętnienia i nieprzyjemnych zapachów.
- Oszczędza do 98% świeżej wody.
Konserwatywne wykorzystanie cennych zasobów
- Doskonały stosunek kosztów do korzyści.
- Długoterminowa inwestycja zapewniająca więcej korzyści.
Kompaktowa konstrukcja
- Można go zainstalować nawet w miejscach, gdzie oszczędzanie miejsca jest priorytetem.
- Filtry żwirowe, które są już dostępne, można łatwo zmodernizować.
- Modernizacja bez kosztownych wykopów.
Z homologacją
- Maksymalny odzysk zgodnie z Załącznikiem 49 AbwV.
- Separator oleju nie jest konieczny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność przepływu (l/h)
|4000
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2000 x 1000 x 2100
Zastosowania
- Do biologicznego oczyszczania ścieków w automatycznych myjniach bramowych do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych oraz w myjniach samoobsługowych