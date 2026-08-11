Urządzenie uzdatniające wodę WRB 4000 Bio

Biologiczne oczyszczanie ścieków: WRB 4000 Bio zamienia do 4000 litrów zanieczyszczonych ścieków z systemów mycia pojazdów w świeżą, zregenerowaną wodę w ciągu godziny i zwraca ją do systemu cyrkulacji. Wszystko to bez użycia chemikaliów.

System biologicznego oczyszczania ścieków WRB 4000 Bio od naszego partnera, firmy aquadetox, pozwala zaoszczędzić do 98% świeżej wody w myjniach samochodowych i komercyjnych. W naturalnym procesie system oczyszcza do 4000 litrów zanieczyszczonych ścieków na godzinę i zwraca je do obiegu wody w systemie mycia pojazdów jako oczyszczoną wodę odzyskaną. Woda, która jest w pełni oczyszczona bez żadnych dodatków chemicznych, zachwyca wysoką jakością – nie jest mętna ani nie ma nieprzyjemnych zapachów. Dzięki kompaktowej konstrukcji system WRB 4000 Bio może być instalowany nawet w ograniczonych przestrzeniach i bez rozległych prac ziemnych. Brak miejsca na obiekt podziemny? Żaden problem: Naszą kompletną technologię oczyszczania ścieków można łatwo zainstalować nad ziemią. Aby zapewnić większą elastyczność i mobilność, oferujemy naszą sprawdzoną technologię zbiorników – w tym WRB Bio – jako gotowe rozwiązanie typu plug-and-play. Wystarczy wybrać odpowiedni rozmiar (20, 30 lub 40 stóp) i skorzystać z szybkiej, oszczędzającej miejsce instalacji, którą można przeprowadzić w dowolnym miejscu.

Cechy i zalety
Biologiczne oczyszczanie wody odpadowej
  • Dzięki zastosowaniu kostek BioCubes zawierających mikroorganizmy.
  • Bez użycia flokulantów i innych środków chemicznych.
Doskonała jakość odzyskiwanej wody
  • Brak zmętnienia i nieprzyjemnych zapachów.
  • Oszczędza do 98% świeżej wody.
Konserwatywne wykorzystanie cennych zasobów
  • Doskonały stosunek kosztów do korzyści.
  • Długoterminowa inwestycja zapewniająca więcej korzyści.
Kompaktowa konstrukcja
  • Można go zainstalować nawet w miejscach, gdzie oszczędzanie miejsca jest priorytetem.
  • Filtry żwirowe, które są już dostępne, można łatwo zmodernizować.
  • Modernizacja bez kosztownych wykopów.
Z homologacją
  • Maksymalny odzysk zgodnie z Załącznikiem 49 AbwV.
  • Separator oleju nie jest konieczny.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność przepływu (l/h) 4000
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 2000 x 1000 x 2100
Zastosowania
  • Do biologicznego oczyszczania ścieków w automatycznych myjniach bramowych do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych oraz w myjniach samoobsługowych