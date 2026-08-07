Ten płynny środek do głębokiego czyszczenia skutecznie usuwa olej, tłuszcz i plamy mineralne z dywanów i tapicerki meblowej wykonanej z włókien syntetycznych i naturalnych. Idealnie nadaje się do ekstrakcji natryskowej z użyciem urządzeń Puzzi i automatów do czyszczenia dywanów (BRC). Technologia iCapsol kapsułkuje brud, który krystalizuje się podczas schnięcia i można go łatwo odkurzyć. Nie ma potrzeby płukania, co oszczędza czas i zmniejsza wilgotność, dzięki czemu dywany szybciej schną. Certyfikat WoolSafe potwierdza jego przydatność do delikatnych włókien naturalnych, takich jak wełna. Zintegrowany pochłaniacz zapachów eliminuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając świeży zapach. Naturalny środek czyszczący iCapsol RM 764N OA w ponad 99% składa się ze składników pochodzenia naturalnego, w tym z substancji powierzchniowo czynnych pochodzących z otrębów pszennych i kukurydzy, które są pozyskiwane z odpadów przemysłu spożywczego. Nie zawiera olejów mineralnych, mikroplastików, barwników, silikonu i fosforanów. Środek czyszczący jest nieszkodliwy, co ułatwia jego przechowywanie i transport.