CarpetPro RM 762 Ochrona dywanu, 5 l, 5l
Zapewnia skuteczną ochronę wszelkim wykładzinom i tapicerkom tekstylnym. Pokrywa je ochronną warstwą zabezpieczającą przed brudem i ponownym zabrudzeniem. Pozwala na wydłużenie okresów między kolejnymi zabiegami czyszczenia.
Stosowanie środka zabezpieczającego CarpetPro Protector RM 762 firmy Kärcher po dogłębnym czyszczeniu skutecznie zapobiega szybkiemu powstawaniu ponownych zanieczyszczeń, wydłużając odstępy między czyszczeniami na mokro, co z kolei obniża koszty. Specjalny środek zabezpieczający do włókien syntetycznych i naturalnych ma certyfikat Woolsafe, uszczelnia włókna zamiast się do nich przyklejać i zwiększa ich odporność. Suche zanieczyszczenia osadzają się luźno na powierzchniach i można je łatwo odkurzyć. Z kolei mokre zanieczyszczenia skraplają się na szczytach włókien, co ułatwia ich usunięcie. Środek zabezpieczający CarpetPro Protector RM 762 nadaje się do stosowania z urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi lub prostymi urządzeniami spryskującymi, a ponieważ nie zawiera fosforanów, zapobiega tworzeniu się glonów w obiegu wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|2
|pH
|5
|Waga (kg)
|5
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|192 x 145 x 248
Właściwości
- Wysoce skuteczna ochrona dla wszystkich tekstylnych powierzchni
- Nie powoduje sklejania się włókien
- Suchy brud zalegający na powierzchni może być łatwo wciągnięty odkurzaczem
- Mokry brud nie wsiąka we włókna
- Wydłuża interwały pomiędzy kolejnym czyszczeniem
- Interwały pomiędzy kolejnymi czyszczeniami zostają wydłużone
- Szczególnie wydajny
- Wolny od fosforanów
Wideo
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Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie wnętrz samochodów
- Powierzchnie tekstylne
Akcesoria
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