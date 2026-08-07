Stosowanie środka zabezpieczającego CarpetPro Protector RM 762 firmy Kärcher po dogłębnym czyszczeniu skutecznie zapobiega szybkiemu powstawaniu ponownych zanieczyszczeń, wydłużając odstępy między czyszczeniami na mokro, co z kolei obniża koszty. Specjalny środek zabezpieczający do włókien syntetycznych i naturalnych ma certyfikat Woolsafe, uszczelnia włókna zamiast się do nich przyklejać i zwiększa ich odporność. Suche zanieczyszczenia osadzają się luźno na powierzchniach i można je łatwo odkurzyć. Z kolei mokre zanieczyszczenia skraplają się na szczytach włókien, co ułatwia ich usunięcie. Środek zabezpieczający CarpetPro Protector RM 762 nadaje się do stosowania z urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi lub prostymi urządzeniami spryskującymi, a ponieważ nie zawiera fosforanów, zapobiega tworzeniu się glonów w obiegu wody.