Środek kondycjonujący CarpetPro Conditioner RM 763 firmy Kärcher zmniejsza potrzebę płukania nawet o 50%, jednocześnie odświeżając włókna i ożywiając kolory na wszystkich tekstylnych pokryciach podłogowych – szybko, łatwo i bezpiecznie. Stosowany po dogłębnym czyszczeniu, neutralizujący środek płuczący, przeznaczony do ekstrakcji natryskowej metodą 1-etapową za pomocą urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi lub urządzeń do czyszczenia wykładzin (BRC), niezawodnie usuwa pozostałości środków powierzchniowo czynnych, a także lekkie zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Płyn do płukania z certyfikatem Woolsafe ma niezawodne działanie neutralizujące na zarówno syntetyczne, jak i naturalne włókna wykładzin wrażliwe na zasady, wykonane z materiałów takich jak czysta żywa wełna i wełna owcza. Niskie wymagania dotyczące spłukiwania i właściwości szybkoschnące środka kondycjonującego CarpetPro Conditioner RM 763 znacznie przyspieszają czas schnięcia, co oznacza, że powierzchnie mogą być ponownie używane szybciej po czyszczeniu.