CarpetPro RM 763 Płyn do płukania, 1 l, 1l
Płyn do płukania dywanów CarpetPro RM 763 usuwa brud i pozostałości środków powierzchniowo czynnych z wykładzin i powierzchni tekstylnych. Skraca proces płukania. Odświeża włókno i kolory wykładzin oraz dywanów.
Środek kondycjonujący CarpetPro Conditioner RM 763 firmy Kärcher zmniejsza potrzebę płukania nawet o 50%, jednocześnie odświeżając włókna i ożywiając kolory na wszystkich tekstylnych pokryciach podłogowych – szybko, łatwo i bezpiecznie. Stosowany po dogłębnym czyszczeniu, neutralizujący środek płuczący, przeznaczony do ekstrakcji natryskowej metodą 1-etapową za pomocą urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi lub urządzeń do czyszczenia wykładzin (BRC), niezawodnie usuwa pozostałości środków powierzchniowo czynnych, a także lekkie zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Płyn do płukania z certyfikatem Woolsafe ma niezawodne działanie neutralizujące na zarówno syntetyczne, jak i naturalne włókna wykładzin wrażliwe na zasady, wykonane z materiałów takich jak czysta żywa wełna i wełna owcza. Niskie wymagania dotyczące spłukiwania i właściwości szybkoschnące środka kondycjonującego CarpetPro Conditioner RM 763 znacznie przyspieszają czas schnięcia, co oznacza, że powierzchnie mogą być ponownie używane szybciej po czyszczeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|12
|pH
|3,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|75 x 75 x 270
Właściwości
- Skraca czas płukania o połowę
- Redukuje czas płukania
- Powierzchnie wysychają szybko
- Kolor włókien zostaje odświeżony
- Wrażliwe na alkalia włókna jak wełna są neutralizowane
- Przyjemny, świeży zapach
- Bezpieczne działanie czyszczące
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Powierzchnie tekstylne