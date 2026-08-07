CarpetPro RM 763 Płyn do płukania, 1 l, 1l

Płyn do płukania dywanów CarpetPro RM 763 usuwa brud i pozostałości środków powierzchniowo czynnych z wykładzin i powierzchni tekstylnych. Skraca proces płukania. Odświeża włókno i kolory wykładzin oraz dywanów.

Środek kondycjonujący CarpetPro Conditioner RM 763 firmy Kärcher zmniejsza potrzebę płukania nawet o 50%, jednocześnie odświeżając włókna i ożywiając kolory na wszystkich tekstylnych pokryciach podłogowych – szybko, łatwo i bezpiecznie. Stosowany po dogłębnym czyszczeniu, neutralizujący środek płuczący, przeznaczony do ekstrakcji natryskowej metodą 1-etapową za pomocą urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi lub urządzeń do czyszczenia wykładzin (BRC), niezawodnie usuwa pozostałości środków powierzchniowo czynnych, a także lekkie zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Płyn do płukania z certyfikatem Woolsafe ma niezawodne działanie neutralizujące na zarówno syntetyczne, jak i naturalne włókna wykładzin wrażliwe na zasady, wykonane z materiałów takich jak czysta żywa wełna i wełna owcza. Niskie wymagania dotyczące spłukiwania i właściwości szybkoschnące środka kondycjonującego CarpetPro Conditioner RM 763 znacznie przyspieszają czas schnięcia, co oznacza, że powierzchnie mogą być ponownie używane szybciej po czyszczeniu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 12
pH 3,8
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 75 x 75 x 270

Właściwości

  • Skraca czas płukania o połowę
  • Redukuje czas płukania
  • Powierzchnie wysychają szybko
  • Kolor włókien zostaje odświeżony
  • Wrażliwe na alkalia włókna jak wełna są neutralizowane
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Bezpieczne działanie czyszczące
CarpetPro RM 763 Płyn do płukania, 1 l, 1l
CarpetPro RM 763 Płyn do płukania, 1 l, 1l
CarpetPro RM 763 Płyn do płukania, 1 l, 1l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zastosowania
  • Powierzchnie tekstylne
Akcesoria